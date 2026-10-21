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"Не представлял, насколько это важно": принц Гарри раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию и заговорил о "примирении" с семьей

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
135
"Не представлял, насколько это важно": принц Гарри раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию и заговорил о "примирении" с семьей
Принц Гарри объяснил, почему на самом деле вернулся с семьей в Великобританию

Принц Гарри впервые объяснил, почему принял решение вернуться в Великобританию вместе с семьей после отказа от исполнения королевских обязанностей и шести лет жизни в США. К такому серьезному шагу герцога Сассекского подтолкнуло желание дать детям – Арчи и Лилибет – британское образование и возможность расти в двух разных культурных средах.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу GQ, запись которого состоялась еще в сентябре. Принц Гарри подчеркнул, что они с Меган Маркл не планировали переезд слишком долго, а окончательно приняли важное решение, когда все обстоятельства сложились в их пользу.

''Не представлял, насколько это важно'': принц Гарри раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию и заговорил о ''примирении'' с семьей

Принц Гарри решил вернуться в Великобританию, чтобы открыть новые возможности для детей. Источник: instagram.com/meghan

"Это новые возможности для семьи. Возможность отдать детей в британскую школу много значит для меня. Я даже не представлял, насколько это важно для меня. Дети уже две недели ходят в школу. Им очень нравится, и это дарит им совершенно другой опыт. Я не критикую американские школы, но считаю, что для детей в возрасте 7 и 5 лет очень важно иметь возможность сравнить два совершенно разных культурных пространства", – сказал герцог.

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Свою роль в переезде Сассексов в Великобританию сыграло и желание принца Гарри быть ближе к своей семье, друзьям и проводить больше времени на родине.

"За эти шесть лет здесь у меня была возможность возвращаться в Великобританию лишь на короткое время. Теперь вся моя семья может быть со мной там, в том месте, где я вырос. Я хочу показать детям места своего детства и дать им возможность хотя бы частично пережить то, что пережил я, – хорошее, а не обязательно плохое. Все это заставило меня серьезно задуматься: "Это наш шанс, так давайте воспользуемся им сейчас", – отметил принц Гарри.

''Не представлял, насколько это важно'': принц Гарри раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию и заговорил о ''примирении'' с семьей

Принц Гарри объяснил свое решение переехать в Великобританию после 6 лет жизни в США

Что сказал герцог Сассекский о "примирении" с семьей

Отметим, что после решения принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей в семье британских монархов возник серьезный раскол. Герцог Сассекский заметно отдалился от брата принца Уильяма и отца короля Чарльза III, однако теперь публично заявил, что хотел бы уладить недоразумения.

"Между братьями и сестрами возникают разногласия, разрушаются отношения между детьми и родителями. Люди, с которыми я общаюсь, постоянно поднимают эту тему, поэтому я знаю, насколько она близка многим. Видимо, именно поэтому она вызывает такой интерес. Некоторые не хотят, чтобы все наладилось. А я хочу. Учитывая все, что происходит в мире, самое важное – примириться. Это главное", – заявил герцог.

''Не представлял, насколько это важно'': принц Гарри раскрыл истинную причину возвращения в Великобританию и заговорил о ''примирении'' с семьей

Герцог Сассекский хочет "примириться" с семьей

Как убежден принц Гарри, чтобы "залечить рану", нанесенную конфликтами, нужно научиться отпускать прошлое. По его мнению, в мире происходит достаточно драматических событий, поэтому не стоит "обострять ситуацию из-за семейных конфликтов".

Впоследствии представитель Саксов подчеркнул, что слова принца Гарри не были критикой в адрес принца Уильяма, короля Чарльза III или какого-либо другого конкретного члена королевской семьи. Его заявления имели общий характер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что принц Гарри поделился откровениями о "депрессии" после отъезда из Великобритании и о том, как пережил смерть матери.

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