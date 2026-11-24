Певец-беглец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины в Германию, снова заговорил о возможной смене гражданства. Артист признался, что несмотря на многолетнее проживание за границей, до сих пор не получил немецкий паспорт, хотя теперь считает такой шаг вполне логичным.

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Об этом исполнитель рассказал в коротком интервью блогеру Валерии Романко. По словам Винника, еще в 2009 году он уже имел право оформить немецкое гражданство, однако тогда не воспользовался этой возможностью. Теперь же его взгляды изменились.

"Гражданство уже получили?" – спросил блогер.

"Нет, не получил", – ответил певец.

На уточнение, планирует ли он это сделать, Винник заметил, что соответствующее право имел еще много лет назад.

"Я имею право быть немцем. Где-то, кажется, в 2009 году у меня уже было такое право", – сказал артист.

В то же время объяснить, почему тогда не оформил документы, исполнитель не смог. Он лишь отметил, что раньше размышлял над этим вопросом, но в итоге решил остаться с украинским гражданством. Сегодня же, по его мнению, ситуация выглядит иначе.

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"Раньше как-то думал об этом, а потом все-таки решил – нет. А сегодня, по логике, наверное, правильнее было бы получить гражданство", – заявил Винник.

Артист также заверил, что не отказывается от идеи стать гражданином Германии. Он объяснил это тем, что уже 26 лет живет в этой стране, а ее законы и правила стали привычной частью его повседневности.

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На вопрос, кем он себя больше ощущает – немцем или украинцем, – певец ответил, что в душе остается украинцем. Однако в поведении и бытовых привычках, по его словам, все больше перенимает немецкий образ жизни.

"Понятно, что в душе я украинец, и этого никуда и никогда не денешь. И это хорошо, это правильно. А по поступкам, по поведению – близок к немцу, потому что привык к этой жизни, к этим законам", – объяснил исполнитель.

Напомним, в августе певец уже высказывался о возможности получения немецкого гражданства. Тогда он заявлял, что живет в Германии 26 лет, лучше понимает местные правила, чем жизнь на родине, и потому считает смену паспорта логичным решением.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник раскрыл, в какой момент его "тайный" сын-немец почувствовал себя украинцем.