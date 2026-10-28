''Не нужно устраивать мыльную оперу'': Саакашвили на фоне разборок с нардепом Ясько показал редкое фото дочери и сравнил себя с украинцами

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили посвятил трогательный пост своей младшей дочери Жасмин на фоне разборок с ее мамой, народным депутатом Украины Елизаветой Ясько, которая пытается взыскать с него алименты. Общественный деятель поделился редким снимком девочки и подчеркнул: очень грустит из-за того, что не может присутствовать в ее жизни и даже обнять ее.

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На фотографии, которая появилась в Facebook Саакашвили, маленькая Жасмин позировала на камеру с широкой улыбкой, держа за руку бабушку Гиюли. У девочки светлые волосы и выразительные голубые глаза, цвет которых она унаследовала от мамы.

"Конечно, я хотел бы сам обнять Жасминку. Но уже более пяти лет я нахожусь в одиночной камере застенков пропутинской диктатуры в Грузии и не могу с ней видеться. Поэтому вместо меня Жасминку навещает моя мама, которая старается всячески помогать. Но никакая материальная помощь не может заменить присутствия и тепла отца. Поэтому я очень благодарен Лизе Ясько, которая воспитывает нашу дочь в чрезвычайно сложных условиях", – отметил общественный деятель.

В откровенном посте Михеил Саакашвили резко обратился к некоторым представителям украинских медиа, которые почти не интересовались его борьбой за свободу, тогда как тему личной жизни "разнесли" очень быстро. Он подчеркнул, что сейчас проходит через те же испытания, что и народ Украины.

"Мы переживаем ту же трагедию, которая коснулась миллионов других украинцев, разлученных войной. Для многих – военный плен и оккупация. И не нужно превращать это в мыльную оперу. Это еще одна причина, почему у меня разрывается сердце от каждой вести о бомбардировках Киева", – высказался экс-президент Грузии.

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Однако, как подчеркнул Саакашвили, несмотря на сложные жизненные обстоятельства и разрыв отношений с Ясько, он совсем не утратил отцовскую связь с дочерью. Напротив, он хочет как можно скорее выйти на свободу, чтобы участвовать в воспитании Жасмин и других детей.

"Уверен, что именно так скучают по своим детям пленные украинские воины и гражданские. Президент Украины и украинские власти многое делают для моего освобождения, и за это я им безмерно благодарен. Мы окончательно остановим врага, и война закончится. Мы вернемся, и наши дети будут счастливы под мирным небом любимой Украины", – написал Саакашвили.

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Судебная тяжба между Саакашвили и Ясько

Летом 2026 года народный депутат Украины обратилась в Шевченковский районный суд города Киева с просьбой выдать приказ о взыскании алиментов с бывшего избранника. Однако Елизавета Ясько получила отказ, поскольку у судьи не было информации, которая позволила бы "установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица-должника" – Михеила Саакашвили. Позже дело направили в апелляционный суд.

Елизавета Ясько подала и другой иск в Шевченковский райсуд города Киева, требуя лишить Саакашвили родительских прав.

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Бывший президент Грузии отреагировал на такую деятельность нардепки. Он публично поблагодарил Ясько за воспитание их общей дочери в очень сложных условиях и подчеркнул, что искренне заботится о благополучии Жасмин. По словам Саакашвили, его мама неоднократно виделась с девочкой и оказывала ей финансовую поддержку.

"Кроме того, моя мать продала часть семейного имущества в Грузии, а в 2022 году подарила Жасмин квартиру в центре Киева", – сообщил общественный деятель.

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Напомним, что впервые информация о романе Михеила Саакашвили с Елизаветой Ясько, которая на 22 года младше его, появилась в 2020-м, а примерно через год они официально подтвердили отношения. В 2023-м украинка призналась, что стала мамой. Девочка получила фамилию нардепа, а ее полное имя звучит как Ясько Жасмин Михеиловна.

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