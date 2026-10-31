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Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
39
Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына
Екатерина Тишкевич объяснила, почему ей делали кесарево сечение

Украинская актриса Катерина Тишкевич, которая долгое время борется с хроническими головными болями, поделилась, что ее первенец появился на свет путем кесарева сечения. Оказалось, что необходимость провести плановую операцию врачи определили еще на ранних сроках беременности знаменитости, поскольку естественные роды могли значительно ухудшить ее самочувствие.

По словам Тишкевич, существовала высокая вероятность усиления интенсивности головных болей, из-за чего она не смогла бы выполнять материнские обязанности. Об этом артистка рассказала в своих Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчиков.

Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына

Естественные роды могли ухудшить самочувствие Тишкевич. Источник: Скриншот

"Естественные роды (схватки и потуги) при моем диагнозе – хронической головной боли напряжения – могли значительно усилить боль, и я не смогла бы ухаживать за ребенком. Мы с врачами еще в начале беременности определили, что в моем случае это противопоказание к родовой деятельности", – отметила актриса.

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Катерина Тишкевич не стала скрывать, что сразу после операции чувствовала себя очень плохо. Позже состояние актрисы начало значительно улучшаться, но пока она все же окончательно не восстановилась.

Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына

Актриса постепенно восстанавливается после кесарева сечения. Источник: Скриншот

Напомним, что 28 октября Катерина Тишкевич родила сына от своего мужа Валентина Томусяка. Звездная пара выбрала для первенца оригинальное имя – Даниэль.

Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына

Тишкевич и Томусяк стали родителями. Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Что интересно, если новость о пополнении в семье актеры объявили без промедления, то о беременности Тишкевич сообщили лишь на пятом месяце. На зачатие ребенка пара решилась только после того, как артистка перестала принимать сильнодействующие препараты, однако первый триместр все же оказался для нее очень сложным. На восьмой неделе беременности у Катерины Тишкевич произошло сильное кровотечение, поэтому она переживала, что может потерять малыша. Но, к счастью, трагедии не произошло.

Катерина Тишкевич довольно долго откладывала беременность из-за тяжелого недуга, о котором публично заговорила летом 2022-го. На тот момент она уже восемь лет боролась с невыносимыми головными болями, которые появлялись внезапно и лишали ее возможности работать, говорить и даже открывать глаза.

Не могла бы ухаживать за ребенком: тяжелобольная Тишкевич удивила, почему ей понадобилось кесарево сечение и как чувствует себя после рождения сына

О пополнении в семье актеры объявили, когда Тишкевич была на 5 месяце беременности. Источник: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Чтобы улучшить самочувствие, актриса начала принимать сильные препараты. Екатерине Тишкевич предлагали и другой метод борьбы с недугом – электрошоковую терапию, однако она откладывала ее до последнего из-за риска "выйти умственно отсталой или вообще не разговаривать". Со временем лечение все же дало результат. Актриса долго обходилась без препаратов и почувствовала готовность возродить карьеру, о чем рассказала в интервью OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть.

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