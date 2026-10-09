''Не мог функционировать'': принц Гарри поделился откровениями о ''депрессии'' после отъезда из Великобритании и как пережил смерть матери

Принц Гарри публично признался, что в 2019 году "впал в депрессию", когда вместе с семьей переехал из Великобритании в Канаду. По словам герцога Сассекского, он решил покинуть родную страну, чтобы обрести немного свободы, но вместо этого пережил серьезный "спад адреналина".

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В тот непростой период младший сын короля Чарльза III чувствовал себя совершенно беспомощным, поэтому иногда даже не мог выполнять привычную работу. Этим откровением он поделился во время беседы с нейробиологом для образовательной видеоплатформы MasterClass, пишет BBC.

"Находясь в Канаде, вдали от стрессовой обстановки, где, очевидно, мой организм постоянно вырабатывал адреналин, я почувствовал резкий спад адреналина уже через 2–3 дня. Я раньше с таким не сталкивался. Казалось, что мне нужен был стресс, чтобы организм вырабатывал адреналин и мозг мог нормально работать, ведь дома я стал совершенно беспомощным. Примерно на две недели я даже впал в депрессию и чувствовал, что не могу нормально функционировать без адреналина", – рассказал герцог.

Принц Гарри решился рассказать и о другом болезненном периоде своей жизни – потере матери, принцессы Дианы, в 1997 году. Как рассказал герцог Сассекский, тогда он пытался сделать все возможное, чтобы "сбежать" от собственных эмоций.

"В свои 20 лет я дважды уходил на войну (принц служил в Афганистане. – Ред.), думая, что смогу убежать от собственных чувств. Но все сложилось совсем иначе. Я долго оставался эмоционально опустошенным, во многом потому, что испытывал чувство вины. Я как будто предавал ее, когда позволял себе быть счастливым и радоваться жизни без нее. Мне казалось, что я должен грустить и подавлять свои эмоции, чтобы доказать ей, что мне ее не хватает", – рассказал принц.

По словам герцога Сассекского, "разблокировать" чувства ему помог совет психолога. Принц Гарри распылил духи матери и в конце концов осознал, что она хотела бы, чтобы он был счастлив.

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