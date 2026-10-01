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"Не хочется мучительной агонии". Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,5 т.
"Не хочется мучительной агонии". Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками
Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево и после начала полномасштабного вторжения РФ продолжает жить и работать в стране-агрессоре, задумалась о собственной смерти. 62-летняя артистка призналась, что больше всего ее пугает не сама смерть, а немощность и мучительная агония, поэтому она уже распорядилась о том, что должно произойти с ее телом после кончины.

Об этом Лолита рассказала в интервью россиянке Юлии Меньшовой. Певица заявила, что хочет, чтобы ее кремировали, а прах развеяли, чтобы родным не приходилось годами ухаживать за могилой.

''Не хочется мучительной агонии''. Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками

Лоліта заговорила про свою смерть

Источник: скриншот

"Не хочется беспомощности, не хочется мучительной агонии. А хочется, чтобы твои близкие точно убедились, что ты умерла, потому что я сказала, чтобы меня кремировали и развеяли прах. Чтобы не было этих издевательств над родственниками в виде многолетних походов на кладбище", – сказала она.

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По словам Лолиты, раньше она любила гулять по кладбищам, когда приезжала на гастроли в разные города и страны. Она рассказала, что могла вместо похода по магазинам отправиться на кладбище, чтобы рассматривать могилы и старинные захоронения.

Впрочем, отношение артистки к кладбищам изменилось после смерти близких. Она отметила, что многие могилы ее родных находятся "в другой стране", то есть в Украине, а посещать их она больше не может.

''Не хочется мучительной агонии''. Предательница Лолита сделала заявление о своей смерти и о том, хочет ли она, чтобы ее похоронили в Украине рядом с родственниками

Мілявська хоче, аби її кремували

Источник: Facebook Лоліти Мілявської

"Столько могил моих близких, которые я уже никогда не смогу посетить. Они все остались в другой стране, за ними никто не будет ухаживать. Их когда-нибудь так же снесут и построят там жилой комплекс, как это обычно и происходило. Поэтому я и сказала, что хочу, чтобы меня развеяли", – пояснила певица.

Запроданка также призналась, что пытается "приучить себя" к мыслям о смерти. В то же время она заявила, что верит в Бога и загробную жизнь.

"Сам факт беспомощности пугает меня больше. Все равно я верю в Бога. Я уверена, я верю в загробную жизнь. Мне так легче. Мне точно так легче знать, что там есть", – сказала Лолита.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России требуют запретить все концерты до конца войны из-за истерики Лолиты.

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