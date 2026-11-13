''Не говори никому'': Макс Барских объявил дату выхода нового альбома

Релиз новой украиноязычной пластинки артиста запланирован на 27 ноября.

Видео дня

Будущий альбом "Не говори никому" уже стал феноменом в карьере Макса Барских и украинском шоу-бизнесе. Каждый из семи синглов, представленных музыкантом в течение года, вошел в топ-5 песен чарта Apple Music.

В пластинку войдут "Не складывается", "Бывший", "Влюбленный", "Слезы", "Человек для меня", "Стереть чат" и бэнгер "Колье", который четвертую неделю подряд возглавляет украинские радиочарты.

Одной из последних премьер будущего альбома стал сингл "Не вовремя", представленный во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвященного творчеству Макса Барских. Уже через несколько дней после релиза композиция заняла третью строчку чарта Apple Music.

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"Не вовремя" открывает вторую часть пластинки и знаменует смену музыкального настроения.

Анонс альбома происходит на фоне важных изменений в творческой карьере музыканта. Во время того же эфира "Фабрики звезд" Макс Барских и режиссер Алан Бадоев объявили о завершении сотрудничества после 18 лет совместной работы.

Главные истории дня

Символическим финалом их творческой истории станут два заключительных шоу "Сегодня имеет смысл" в киевском Дворце "Украина" 8 и 9 декабря. Билеты на оба концерта были распроданы менее чем за 48 часов после анонса.