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"Не говори никому": Макс Барских объявил дату выхода нового альбома

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
117
"Не говори никому": Макс Барских объявил дату выхода нового альбома
Анонс альбома происходит на фоне важных перемен в творческой карьере музыканта. Источник: пресс-служба Макса Барских

Релиз новой украиноязычной пластинки артиста запланирован на 27 ноября.

Будущий альбом "Не говори никому" уже стал феноменом в карьере Макса Барских и украинском шоу-бизнесе. Каждый из семи синглов, представленных музыкантом в течение года, вошел в топ-5 песен чарта Apple Music.

''Не говори никому'': Макс Барских объявил дату выхода нового альбома

Макс Барских объявил дату выхода нового альбома. Источник: пресс-служба

В пластинку войдут "Не складывается", "Бывший", "Влюбленный", "Слезы", "Человек для меня", "Стереть чат" и бэнгер "Колье", который четвертую неделю подряд возглавляет украинские радиочарты.

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Одной из последних премьер будущего альбома стал сингл "Не вовремя", представленный во время восьмого прайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвященного творчеству Макса Барских. Уже через несколько дней после релиза композиция заняла третью строчку чарта Apple Music.

''Не говори никому'': Макс Барских объявил дату выхода нового альбома

Макс Барских объявил дату выхода нового альбома. Источник: пресс-служба

"Не вовремя" открывает вторую часть пластинки и знаменует смену музыкального настроения.

Анонс альбома происходит на фоне важных изменений в творческой карьере музыканта. Во время того же эфира "Фабрики звезд" Макс Барских и режиссер Алан Бадоев объявили о завершении сотрудничества после 18 лет совместной работы.

''Не говори никому'': Макс Барских объявил дату выхода нового альбома

Макс Барских объявил дату выхода нового альбома. Источник: пресс-служба

Символическим финалом их творческой истории станут два заключительных шоу "Сегодня имеет смысл" в киевском Дворце "Украина" 8 и 9 декабря. Билеты на оба концерта были распроданы менее чем за 48 часов после анонса.

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