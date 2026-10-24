Не афишировал почти год: победитель ''Танцев со звездами'' Леонов мобилизовался в ВСУ и раскрыл, где проходит службу

Победитель седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" Максим Леонов пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Как рассказал артист, он мобилизовался еще в конце 2025 года, однако не афишировал эту информацию, чтобы не создавать вокруг себя лишний ажиотаж.

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Сейчас Леонов служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде в составе Десантно-штурмовых войск. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Сейчас я прохожу службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск. Служу с декабря прошлого года. Это исключительно моя позиция, но я решил не хайповать на этом", – поделился танцор.

Максим Леонов не стал вдаваться в подробности о том, на каком направлении проходит службу, однако отметил, что время от времени может приезжать в Киев, получив разрешение командования. В столице он использует свою медийность, чтобы собирать средства на нужды бригады.

Отдельно триумфатор "Танцев со звездами" подчеркнул, что его решение мобилизоваться было максимально спонтанным. Он считает, что каждый украинец должен быть причастен к отстаиванию нашей независимости, поэтому сделал соответствующий шаг.

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"Я считаю, что каждый каким-то образом должен приобщиться к войску. Или своими возможностями, или вступить в него", – высказался артист.

Что известно о танцоре

Максим Леонов родился в Запорожье. Уже в возрасте девяти лет он начал заниматься бальными танцами и почувствовал в этом свое призвание, хотя поначалу относился к такому направлению деятельности несколько скептически. После усердной работы над собой Леонов стал двукратным вице-чемпионом мира по версии IDSA и вице-чемпионом Украины в латиноамериканской программе.

Главные истории дня

Телевизионная слава пришла к артисту в 2018 году, когда он принял участие в украинской версии проекта "Танцы со звездами". Тогда он вышел на паркет с ведущей Машей Ефросининой, а в следующем году стал партнером актрисы Елены Кравец. Триумфовать на шоу Максу Леонову удалось в 2020-м, ведь именно тогда он вместе с певицей Сантой Димопулос завоевал победу.

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