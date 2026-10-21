Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для PatriotЖизнь наконец-то станет проще для 4 знаков китайского зодиака: все дела пойдут легкоЖизнь наконец-то станет проще для 4 знаков китайского зодиака: все дела пойдут легкоИллюстративное фото. Флаги Украины и ЕСВенгрия заблокировала открытие последних двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС – медиаУкраинский чемпион мира по метанию молота женился на подруге-красавице, старшей его на 6 лет. ФотоУкраинский чемпион мира по метанию молота женился на подруге-красавице, старшей его на 6 лет. Фото"Россия – это огромная машина": Трамп заявил, что Зеленский должен стремиться к завершению войны. Видео"Россия – это огромная машина": Трамп заявил, что Зеленский должен стремиться к завершению войны. ВидеоФутболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. ВидеоФутболист сборной Украины помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов в матче с шестью голами. ВидеоПротесты в Италии: правительство направило 500 военных в Милан, чтобы усмирить мародеровПротесты в Италии: правительство направило 500 военных в Милан, чтобы усмирить мародеров"Мы ничего не отменяли и не ограничивали": Хегсет попытался оправдаться за Starshield и ракеты-перехватчики для Украины. Видео"Мы ничего не отменяли и не ограничивали": Хегсет попытался оправдаться за Starshield и ракеты-перехватчики для Украины. Видео

Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
456
Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"
Где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"

Композитор Владимир Быстряков, создавший музыку к легендарным советским мультфильмам, в частности к "Как Петя Пяточкин слоников считал", после начала полномасштабной войны уехал из Украины в Германию. Еще задолго до этого он оправдывал оккупацию Крыма, а в марте 2025 года назвал Киев "кастрированным" из-за переименования улиц, языковой политики и мобилизации.

О его отъезде из Украины и политических взглядах рассказала редактор мультфильмов и переводчица Наталья Гузеева, известная как автор персонажей Капитошки и Пети Пяточкина. В интервью OBOZ.UA она поделилась своим отношением к бывшему коллеге, с которым работала над анимационными проектами.

Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

После начала полномасштабной войны он уехал из Украины в Германию. Источник: Facebook Владимира Быстрякова

"Бистряков – талантливый композитор, и на нашей студии он был очень востребован. Но наибольший спрос на него был прежде всего в России, поэтому Революцию Достоинства и последующее отдаление Украины от российского шоу-бизнеса он воспринял как личную катастрофу. Как и многие другие, кто строил там карьеру. На рубеже эпох такое бывает", – отметила Гузеева.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,1 т.
Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент
3,1 т.
Известная блогер оскандалилась видео возле могил Ирины Фарион и Степана Гиги: что она сделала и как оправдалась за инцидент
Анастасия КакунАнастасия Какун
153
"Вы не задумывались о тесте ДНК?" CHEEV и Александр Куровский взорвали интернет своим сходством как две капли воды
153
"Вы не задумывались о тесте ДНК?" CHEEV и Александр Куровский взорвали интернет своим сходством как две капли воды
Анастасия КакунАнастасия Какун
15,3 т.
Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"
15,3 т.
Ирина Федишин довела сеть до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляет ее голос "с небес"

Она также пояснила, что считает принципиальным вопросом не сам выезд композитора за границу, а его позицию: "Сбежал ли он? Как человек, не подлежавший мобилизации, он имел право уехать и воспользовался им. Но дело не в том, что пожилой человек уехал, а в его позиции. И вот ее я не разделяю. В то же время и среди тех, кто остался в Украине, есть люди с мировоззрением, которое мне чуждо. Не хочу приводить примеры – их можно найти в медиа, которые постоянно кого-то разоблачают".

Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

Среди самых известных работ Быстрякова – музыка к анимационным фильмам "Как Петя Пяточкин слоников считал". Источник: Facebook Владимира Быстрякова

Чем известен Владимир Быстряков

Владимир Быстряков родился в 1946 году в Киеве, где получил музыкальное образование в консерватории, а впоследствии работал пианистом Киевской филармонии. Широкую популярность ему принесла композиторская деятельность: он создавал музыку для эстрадных исполнителей, кинофильмов, театральных постановок и мультфильмов.

Среди самых известных работ Быстрякова – музыка к анимационным фильмам "Как Петя Пяточкин слоников считал", "Алиса в Зазеркалье", "По дороге с облаками" и "Остров сокровищ".

Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

Бистряков оправдывал оккупацию. Источник: Facebook Владимира Быстрякова

Как Бистряков оправдывал оккупацию

Бистряков не скрывал пророссийских взглядов и до начала полномасштабного вторжения. В 2017 году в эфире пророссийского телеканала "112 Украина" он заявил, что в Крыму якобы законно провели референдум, а российских военных там не было.

Композитор также возлагал ответственность за начало войны на украинскую сторону. Он утверждал, что войны на Донбассе можно было бы избежать, если бы Украина согласилась на конфедеративное устройство, и отрицал роль России в начале боевых действий.

"Крым у нас был автономной республикой, там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было. Была лишь команда из Америки не препятствовать аннексии Крыма. На Донбассе все началось не с России, а с того, что Донбасс выступал за то, чтобы у нас была конфедерация. Если бы у нас она была, если бы не начали с самолетов обстреливать Луганск, войны бы не было. Я уверен", – заявлял музыкант.

Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

Бистряков критиковал Революцию достоинства, украинскую власть и политику деколонизации. Источник: Facebook Владимира Быстрякова

В частности, Быстряков критиковал Революцию достоинства, украинские власти и политику деколонизации. Он также заявлял, что так называемые "черные списки" якобы уничтожают украинскую культуру, а российских военных на Донбассе нет.

За свои заявления в 2018 году композитор попал в базу "Миротворец". Среди указанных на сайте причин – публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророссийских террористических организаций и поддержка российской агрессии против Украины.

После начала полномасштабного вторжения России Быстряков покинул Украину в марте 2022 года и переехал в Германию. Спустя три года после отъезда, в марте 2025 года, он решил поделиться своим новым пропагандистским мнением с общественностью в соцсетях.

Называл Киев ''кастрированным'', а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным ''Петей Пяточкиным''

После начала полномасштабного вторжения России Бистряков покинул Украину. Источник: Facebook Владимира Быстрякова

"Меня могут спросить о ностальгии... Итак. Ностальгии не возникает по тому Киеву, каким он является сейчас... кастрированным, переименованным, с запрещенным родным языком (речь идет о русском языке. – Ред.), с ложью в эфире, с задержаниями людей..."писал композитор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина Викторе Медведчуке и его "помощи" украинцам.

Похожие темы
российская пропагандапредательсайт МиротворецИрена Ремик КалдашИрена Ремик КалдашВладимир БыстряковВладимир Быстряков
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники