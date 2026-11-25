25 ноября стало известно имя победительницы престижного международного конкурса красоты Miss International 2026. Главной короны была удостоена 26-летняя представительница Молдовы – Елизавета Кузнецова.

Видео дня

Соответствующую информацию объявили на официальной странице конкурса в Instagram. Кузнецова смогла обойти остальных 72 участниц из разных уголков мира, поэтому во время гранд-финала в Токио (Япония) переняла титул Miss International у своей предшественницы, колумбийской модели Каталины Дуке.

На решающем этапе соревнования новая "королева красоты" блистала в изысканном приталенном платье с открытыми рукавами, украшенном мерцающими элементами по всей длине. Волосы Елизавета Кузнецова собрала в гладкий пучок, а внешность слегка подчеркнула нюдовым макияжем.

Помимо представительницы Молдовы, в пятерку лучших вошли: Бриттани Фини (Великобритания), Лаура Глозарова (Чехия), Виктория Косаси (Индонезия) и Кхань Нху Ле (Вьетнам). Украинка Дарья Харитонова, к сожалению, не попала в финал. Имя Miss International Ukraine 2026 не оказалось среди 20 лидеров, однако она все же смогла достойно представить нашу страну на мировой арене.

РЕКЛАМА

Что известно о победительнице

Елизавета Кузнецова родилась в молдавском городе Тирасполь. За ее плечами немалый опыт участия в конкурсах красоты. В 2019 году она завоевала титул "Мисс Молдова" и отправилась представлять страну на Miss World. Тогда добиться высокого результата модели не удалось, однако в 2025 году она вошла в число 25 лучших участниц Miss Earth.

Главные истории дня

Теперь Кузнецова впервые принесла Молдове победу на конкурсе Miss International. Как заявила модель, после триумфа она планирует сосредоточиться на четвертой Цели устойчивого развития ООН – "Качественное образование".

"Образование – самый мощный инструмент в борьбе с замкнутым кругом бедности. Я родом из Молдовы и знаю, что таланты есть повсюду, но возможности доступны не каждому. Я хочу стать частью перемен и создавать такие возможности для будущих поколений", – подчеркнула Кузнецова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, представительница какой страны забрала корону "Мисс Вселенная 2026".