Назар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломоть

Народный артист Украины Назар Заднепровский высказался о двух украинских актрисах, которые в свое время работали в России, – Екатерине Кузнецовой и Галине Безрук. Одна из них после начала полномасштабной войны вернулась в Украину и сейчас активно снимается в отечественных проектах. Другая осталась в Москве, и актер больше не поддерживает с ней связь. О них актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Заднепровский отметил, что Екатерина Кузнецова, которая больше десяти лет жила и работала в Москве, после возвращения в Украину не проиграла в профессиональном плане. Наоборот, сегодня она, по его мнению, одна из самых востребованных артисток в украинских проектах. "Не знаю, сколько она зарабатывала в Москве и сколько получает сейчас в Украине, но сегодня она одна из самых востребованных актрис, если не самая востребованная. Так что с возвращением домой она точно не проиграла. Возможно, в долларовом эквиваленте ее гонорары и стали меньше, чем были в России, зато теперь у нее спокойная душа. А это дорогого стоит", – сказал артист.

В то же время о Галине Безрук, которая в свое время также строила карьеру в России и после начала полномасштабного вторжения не вернулась в Украину, Заднепровский высказался категорично. По словам актера, они давно не общаются. Еще во время совместных съемок в сериале "Домик на счастье" он пытался убедить коллегу вернуться в Украину, однако теперь эти разговоры остались в прошлом.

РЕКЛАМА

Он признался, что слышал о ее повторном замужестве и рождении еще одного ребенка, но больше ничего о ее жизни не знает. "Мы не общаемся, не переписываемся. Как у нас говорят, она уже отрезанный ломоть. В свое время у нас с ней было немало разговоров о том, что нужно возвращаться домой. Но это еще до полномасштабного вторжения. Тогда такие разговоры имели смысл, и их стоило вести и с другими украинскими актерами, которые работали в России", – объяснил Заднепровский. Он добавил, что после 2022 года прекратил любые попытки общения и с бывшими российскими коллегами. По его словам, каждый сделал свой выбор, и он не видит смысла возвращаться к этим разговорам.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA писал, что Назар Заднепровский уже довольно откровенно говорил о своем отношении к Галине Безрук, с которой работал в сериале "Домик на счастье". Актер признавался, что вычеркнул бывшую коллегу из списка друзей после того, как она осталась в России и заявила, что не может выбрать между Украиной и РФ. "Наши дороги разошлись. Есть вещи, после которых уже не получается вернуться к прежнему общению", – объяснял артист.

РЕКЛАМА

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте на OBOZ.UA здесь. Актер рассказал, почему переехал с семьей из Киева, как относится к актрисам Галине Безрук и Екатерине Кузнецовой, почему дважды не получил государственную награду, как живет с диабетом и что происходит в его семье. Также поделился подробностями отношений с женой, рассказал о тяжелом состоянии мамы и неожиданном соседстве с Павлом Зибровым.