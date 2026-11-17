Народный артист Украины Назар Заднепровский вместе с семьей переехал из Киева в загородный дом. Причиной стали проблемы с электроснабжением и водой в жилье на бульваре Леси Украинки, где актер живет много лет. По его словам, особенно сложная ситуация в старых домах в центре столицы, которые не имеют автономных систем обеспечения. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Артист рассказал, что сейчас семья перебралась в таунхаус в Ходосовке под Киевом. Там есть газовый котел и инвертор, поэтому переживать перебои с электричеством значительно легче. "Мы сейчас живем за Киевом, у нас здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) со светом и водой совсем плохо. Если кто-то вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, возможно, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом постарше – достался от бабушки и дедушки. И просто задница! Поэтому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор", – рассказал Заднипровский.

Актер также вспомнил, что загородный дом приобрел почти случайно. После длительных съемок он получил немалый гонорар в гривнах и решил вложить деньги в недвижимость. Позже дом достроили и обустроили для семьи. По словам артиста, когда-то ему даже предлагали выгодно продать дом, однако он отказался. "Это же строилось для семьи, сюда вкладывали душу. Есть вещи, которые можно строить и продавать – так многие зарабатывают. Но я не бизнесмен, не занимаюсь этим "купил – продал". Этот дом мы создавали для себя, с любовью. Поэтому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает", – поделился Назар.

РЕКЛАМА

Кстати, в загородной жизни Заднепровского есть и звездный сосед. Недалеко от его дома в Ходосовке живет народный артист Украины Павел Зибров. Правда, лично встречаться в селе им пока не приходилось, но во время случайных встреч на концертах или съемках певец здоровается с актером: "О, сосед, привет!" А вот в Рожнах, где у семьи Заднепровских есть дача, соседство еще более звездное. Там живут актеры Анатолий Хостикоев и Станислав Боклан. По словам Назара, Хостикоев живет там постоянно, а у Боклана тоже есть собственный дом. Сам Заднепровский признается, что бывает на этой даче нечасто, поэтому регулярно пересекаться со знаменитыми соседями не получается.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что из-за российских обстрелов Киев решила временно покинуть и актриса Екатерина Тишкевич. Вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, она планирует провести зиму в Виннице. Этот город выбрали из-за удобного расположения.

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте на OBOZ.UA здесь. Актер рассказал, почему переехал с семьей из Киева, как относится к актрисам Галине Безрук и Екатерине Кузнецовой, почему дважды не получил государственную награду, как живет с диабетом и что происходит в его семье. Также поделился подробностями отношений с женой, рассказал о тяжелом состоянии мамы и неожиданном соседстве с Павлом Зибровым.