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Самая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовстве

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
3,8 т.
Самая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовстве
Елена Светлицкая отреагировала на критику после выступления на "Голосе страны". Источник: instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая отреагировала на скандал, который разгорелся в сети после ее выступления на слепых прослушиваниях шоу "Голос страны". Звезду сериалов "Доктор Ковальчук" и "Воспитание чувств" обвинили в "покупке" места в проекте, однако она заявила: добилась успеха не благодаря связям, а постоянной работе над собой.

По словам Светлицкой, она с раннего возраста начала ходить на разные кастинги и часто слышала отказы, однако не опустила руки и в конце концов "прикоснулась" к мечте. На громкие обвинения актриса ответила в своем Instagram.

Самая скандальная участница ''Голоса'' ответила на упреки о ''купленном'' месте в шоу и обвинения в кумовстве

Елена Светлицкая отреагировала на обвинения в нечестном попадании на "Голос страны". Источник: instagram.com/olena_svitlytska

"Читаю все то, что пишут сейчас о моем выступлении на "Голосе", и больше всего удивляюсь одной мысли: "кумовство, тянут своих, сколько ты заплатила". Знаете, я именно та девушка, которая прошла сотни кастингов за свой творческий путь, и сотни раз выбирали не меня. Было ли мне больно? Да. Теряла ли я веру в себя? Нет", – написала артистка.

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Когда-то Елене Светлицкой казалось чем-то недостижимым попасть в команду звездного тренера "Голоса страны" Натальи Могилевской, но теперь это ее реальность. Именно поэтому, как подчеркнула актриса, она просто хотела бы сказать себе в прошлом, что ее время еще настанет, главное – не останавливаться.

Помимо обвинений в "проплаченном" месте, некоторые пользователи сети открыто раскритиковали вокальные данные Светлицкой. Некоторые прямо заявляли, что она "не умеет петь", тогда как другие комментировали выступление актрисы более ироничными фразами:

"Та самая одноклассница, которая устраивала шоу на всех школьных праздниках".

"На "Фабрике звезд" плохие вокалисты" – сказали они. Угу, бл...".

Самая скандальная участница ''Голоса'' ответила на упреки о ''купленном'' месте в шоу и обвинения в кумовстве

Светлицкую раскритиковали после участия в шоу. Источник: Скриншот

Самая скандальная участница ''Голоса'' ответила на упреки о ''купленном'' месте в шоу и обвинения в кумовстве

Вокальные данные актрисы впечатлили не всех пользователей сети. Источник: Скриншот

Реагируя на подобную критику, Елена Светлицкая подчеркнула: она прекрасно знает, что не является профессиональной певицей, однако готова работать над собой ради улучшения результата.

"Конечно, я не профессиональная вокалистка, и я это прекрасно знаю. Но не попытаться прикоснуться к своей мечте, прожить жизнь и жалеть об этом – так глупо! Поэтому некоторые комментарии беру себе на заметку и буду больше работать над голосом, раз у меня есть такая возможность", – подчеркнула звезда украинских сериалов.

Самая скандальная участница ''Голоса'' ответила на упреки о ''купленном'' месте в шоу и обвинения в кумовстве

Актриса заявила, что не обращает внимания на критику, ведь попала в шоу благодаря постоянной работе. Источник: instagram.com/olena_svitlytska

По словам Светлицкой, несмотря на критику, она ни на минуту не жалеет о своем решении выйти на сцену "Голоса страны". Для актрисы большая честь стать частью проекта, который уже подарил ей массу эмоций и возможность познакомиться с Натальей Могилевской и Тиной Кароль.

"Быть в команде Натальи Могилевской и перенимать ее профессиональный опыт – это не удача, а результат моего совсем непростого пути. Поэтому, читая комментарии, меня ничего не задевает. Это не определяет мою ценность. Я могу лишь сравнить себя с Еленой десять лет назад и поставить перед собой новые цели и мечты. И быть примером для своих девочек, чтобы они шли за своими мечтами, несмотря на мнение других. Даже если тебе сотни раз говорили "нет", – подытожила Светлицкая.

Напомним, что звезда "Воспитания чувств" исполнила на сцене талант-шоу композицию Гайтаны "Самотня боса". Она заставила танцевать наставников и сама настолько погрузилась в выступление, что в какой-то момент сняла обувь и продолжила петь босиком. Елене Светлицкой удалось развернуть лишь одно тренерское кресло, а именно Натальи Могилевской.

Самая скандальная участница ''Голоса'' ответила на упреки о ''купленном'' месте в шоу и обвинения в кумовстве

Цимбалюк поддержал любимую. Источник: instagram.com/olena_svitlytska

За кулисами сцены "Голоса страны" актрису поддерживал ее бойфренд Тарас Цимбалюк. После завершения выступления Светлицкой он вышел на сцену, вручил ей букет цветов и поцеловал, вызвав бурную реакцию в зале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "украинизированная" армянка, которая поет всего год, развернула четыре кресла на "Голосе" и разожгла ожесточенную борьбу между тренерами.

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