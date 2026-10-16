''Самый профессиональный интервьюер Украины'' назвала двух звезд-легенд, которые не хотят давать интервью

Интервьюер Алина Доротюк назвала двух легендарных представителей украинской культуры, которых давно мечтает пригласить на интервью, но пока безуспешно. Речь идет о народных артистах – актрисе Аде Роговцевой и певце Василии Зинкевиче, которые редко появляются на публике и не спешат общаться с журналистами.

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Об этом она рассказала в интервью программе "Утро дома". Доротюк, которая сама назвала себя "самым профессиональным интервьюером Украины", призналась, что даже многолетний опыт работы пока не помог ей договориться о беседе с этими знаменитостями.

"Кого я очень жду? Ада Роговцева, Василий Зинкевич. Это те, к кому я "стучалась", и, к сожалению, пока что они не пришли ко мне на интервью. Это уже легенды Украины", – рассказала Доротюк.

В то же время интервьюер не считает, что отложенное интервью обязательно означает окончательный отказ. По ее словам, некоторые собеседники соглашаются на беседу лишь через несколько лет после первого приглашения.

"Всегда есть гости, которые откладывают интервью, но приходят через год, два, три, четыре. И такие у меня были гости, и они все-таки доходят, приходят и дают интервью", – пояснила она.

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Отметим, что Ада Роговцева действительно довольно избирательно подходит к общению с представителями медиа. В последние годы актриса давала интервью только журналисту Алексею Суханову и певцу-военному Сергею Жадану – людям, которых она хорошо знает и с которыми у нее есть личные связи.

Не менее закрытым остается и Василий Зинкевич. Легендарный певец не дает интервью и очень редко появляется на публике. Увидеть его можно в основном во время крупных концертов, посвященных знаковым событиям для Украины.

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