Самая младшая дочь культового американского кинорежиссера Стивена Спилберга – Дестри Аллин Спилберг – вышла замуж за своего возлюбленного, агента по недвижимости Джейка Херсковица. Молодожены отпраздновали свадьбу в субботу, 26 сентября, чуть более чем через полгода после объявления о помолвке.

Видео дня

По данным Daily Mail, торжественная церемония состоялась в поселке Ист-Хэмптон в штате Нью-Йорк. На протяжении нескольких десятилетий Стивен Спилберг владеет роскошным поместьем стоимостью 64 миллиона долларов в этом населенном пункте, однако пока неизвестно, именно ли там пара решила устроить торжество.

Для этого особенного дня невеста выбрала уникальный свадебный наряд стоимостью 9 365 долларов (примерно 420 142 грн), созданный дизайнером Селин Мейслер. Верхняя часть платья Дестри Спилберг состояла из полупрозрачного французского кружева и элегантного корсета, который создавал силуэт "песочных часов". Она плавно переходила в фактурную юбку из тафты, которая драматично расширялась к низу, образуя форму тюльпана.

"Изюминку" праздничному наряду младшая из семи детей Стивена Спилберга добавила с помощью ярко-желтых туфель на каблуках. Она собрала волосы в сдержанный гладкий пучок, а в макияже отдала предпочтение пастельным тонам.

Джейк Херсковиц, со своей стороны, одел элегантный темно-синий смокинг, который скомбинировал со светлой рубашкой и бабочкой.

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Дестри Спилберг начала встречаться с агентом по недвижимости в 2022 году после того, как пережила драму в личной жизни – рассталась с женихом Хэнком Леграном. Пара довольно активно делится совместными фотографиями в соцсетях, а в начале 2026 года объявила о помолвке.

Главные истории дня

Известно, что Дестри Спилберг пошла по стопам своего знаменитого отца и связала свою жизнь с режиссурой. В 2024 году состоялась премьера ее первого полнометражного фильма "Пожалуйста, не кормите детей" (Please Don't Feed the Children).

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