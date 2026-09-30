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"Самая красивая женщина мира", которая сделала модным обнаженный беременный живот, поразила гламурным образом на премьере. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
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"Самая красивая женщина мира", которая сделала модным обнаженный беременный живот, поразила гламурным образом на премьере. Фото
Энн Хэтэуэй поразила гламурным образом

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которую журнал People назвал "самой красивой женщиной мира", поразила своим появлением на красной дорожке мировой премьеры фильма "Верити" в Нью-Йорке (США). 43-летняя актриса, которая беременна третьим ребенком, подчеркнула округлившийся живот роскошным черным нарядом с кружевным платьем и прозрачной блестящей накидкой.

Хэтэуэй вышла к фотографам вместе с Дакотой Джонсон и Джошем Гартнеттом, сообщает People. Для мероприятия актриса выбрала черное платье силуэта "русалка" из коллекции ателье модельера Прабала Гурунга, дополнив его бриллиантовым браслетом и серьгами в форме капель.

''Самая красивая женщина мира'', которая сделала модным обнаженный беременный живот, поразила гламурным образом на премьере. Фото

Для заходу акторка обрала чорну сукню силуету "русалка"

Хэтэуэй собрала длинные каштановые волосы в высокую прическу, оставив часть распущенной. Макияж она сделала сдержанным: подчеркнула глаза бронзовыми оттенками, а на губы нанесла матовую нюдовую помаду.

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Отметим, что актриса уже несколько месяцев на светских мероприятиях подчеркивает свой беременный живот в самых разных образах и не скрывает его за несколькими слоями одежды, а наоборот – обнажает.

В июне Хэтэуэй объявила, что вместе с мужем Адамом Шульманом ждет третьего ребенка. Супруги уже воспитывают двух сыновей – 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

В августе Хэтэуэй рассказала, что они с Шульманом уже знают пол будущего ребенка, но пока не собираются его раскрывать.

В "Верити" актриса исполнила роль успешной писательницы Верити Кроуфорд. По сюжету ее героиня после загадочной аварии больше не может работать над своей серией книг, поэтому ее муж Джереми, которого сыграл Джош Хартнетт, нанимает писательницу Лоуэн Эшли, роль которой исполнила Дакота Джонсон.

''Самая красивая женщина мира'', которая сделала модным обнаженный беременный живот, поразила гламурным образом на премьере. Фото

Гетевей зібрала довге каштанове волосся у високу зачіску

Во время работы в доме супруги Лоуэн находят незаконченную рукопись. Она может раскрыть мрачные тайны Верити и ее мужа, из-за чего писательница начинает сомневаться, где заканчивается вымысел и начинается реальность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о другом выходе Энн Хэтэуэй на красную дорожку. Актриса специально не скрывала живот под кофтой, а застегнула ее только на верхние пуговицы.

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