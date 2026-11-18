Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которую журнал People назвал "самой красивой женщиной мира", впервые появилась за пределами дома с третьим ребенком. 44-летнюю звезду заметили во время прогулки по Нью-Йорку (США) с новорожденным малышом в переноске.

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При этом сама знаменитость пока официально не объявляла о рождении ребенка и не раскрывала его имя. Первые фотографии актрисы с младенцем опубликовало издание TMZ.

Хэтэуэй гуляла по городу с подругой, держа ребенка в специальном рюкзаке-переноске лицом к себе. На фото знаменитость выглядела расслабленной: улыбалась, общалась со спутницей и, по словам источника, даже остановилась, чтобы та могла сделать несколько снимков.

Больше всего внимание поклонников привлекла шапочка малыша. По ее цвету можно предположить, что актриса могла родить девочку. Однако подтверждений этой версии нет: пол и имя третьего ребенка звезда пока держит в тайне.

Напомним, в июне 2026 года Энн Хэтэуэй сообщила, что ждет третьего ребенка от мужа, продюсера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. Трогательную новость она объявила, опубликовав видео, в котором показала округлившийся живот. "Малыш, я твоя", – лаконично подписала ролик знаменитость.

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Во время беременности актриса не скрывала изменений в фигуре и неоднократно показывала округлившийся живот на светских мероприятиях. В частности, в сентябре она появилась на премьере фильма "Verity" в Нью-Йорке в черном кружевном платье, а позже поразила публику джинсовым образом с открытым животом.

В августе Гэтэуэй также рассказывала, что они с мужем уже знают пол будущего ребенка, однако не собираются спешить с его разглашением.

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Для супругов это третий ребенок. Они уже воспитывают двух сыновей – 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Актриса нечасто показывает детей публике и старается оберегать их частную жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Энн Гэтэуэй вышла в свет в платье украинского бренда стоимостью почти 45 тысяч гривен.