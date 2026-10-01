На Байковом кладбище в Киеве сохранилась могила актера Николая Рощина-Инсарова, которого в свое время называли одним из самых ярких "героев-любовников" на театральной сцене. Его жизнь оборвалась 20 января 1899 года: артиста застрелил муж актрисы Анны Пасхаловой Александр Малов, заподозрив жену в измене с коллегой.

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Об истории известного актера, его резонансном убийстве и могиле на Байковом кладбище рассказал блогер Владислав Тимошенко, который показывает места захоронения выдающихся украинцев.

Надгробие Рощина-Инсарова сейчас выглядит довольно скромно: каменная плита стоит под большим деревом, корни которого уже наклонили ее. На надгробии сохранилась небольшая фотография актера в овальной рамке, а могилу окружает невысокий металлический забор. Там также указаны его имя и годы жизни, а на вершине памятника установлен объект в форме кубка.

Артист был чрезвычайно популярен у киевской публики. В то же время его личная жизнь оказалась гораздо драматичнее сценических ролей. Роковая история Рощина началась с появления в театре Соловцова актрисы Анны Пасхаловой.

Согласно данным, приведенным в рассказе Тимошенко, актер увлекся ею и начал ухаживать за коллегой. Однако Пасхалова была замужем за театральным художником Александром Маловым.

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Сначала мужчины даже дружили. Ситуация изменилась из-за ревности. Накануне убийства в квартире Пасхаловой состоялся вечер, на котором присутствовал и Рощин-Инсаров. Актер обращался к хозяйке с романтическими монологами из своих спектаклей. Для присутствующих это могло быть частью театральной игры, однако Малов воспринял ситуацию иначе.

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После ссоры с женой мужчина сначала угрожал ей револьвером, но впоследствии покинул квартиру. Однако вместо того, чтобы прекратить конфликт, он приобрел другое оружие и отправился в Рощина-Инсарова.

Малов пришел в квартиру актера, которая находилась недалеко от Золотых ворот. Сначала мужчины разговаривали спокойно, однако после того, как горничная вышла из комнаты, Малов начал требовать, чтобы Рощин перестал ухаживать за его женой.

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Во время ссоры он достал револьвер и выстрелил актеру в голову. Рощин-Инсаров скончался на месте. Ему было всего 37 лет.

После преступления Малов пытался скрыться, однако его задержали на Владимирской улице. Он сам сдал револьвер и признался в убийстве.

Однако наказания, которого можно было ожидать за такое преступление, Малов не получил. Несколько месяцев он находился под стражей, а в мае 1899 года судебно-медицинская экспертиза признала, что во время совершения преступления он находился в состоянии аффекта. В результате к уголовной ответственности его не привлекли, и вскоре освободили.

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Отметим, что Рощин был отцом двух дочерей – Екатерины и Веры, которые также стали актрисами. Екатерина выступала под сценической фамилией отца, а Вера осталась Пашенной. После революции их судьбы сложились по-разному: Екатерина эмигрировала во Францию, а Вера продолжила карьеру в советском театре.

Николай Рощин-Инсаров родился в 1861 году, а его настоящая фамилия была Пашенный. Он происходил из семьи помещика, а детство провел в Париже.

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С 18 лет он посвятил себя военной карьере, но она продлилась недолго. Еще во время службы Рощин играл в любительских спектаклях, а в 1883 году уже дебютировал на профессиональной сцене.

Актер работал в различных театрах, в том числе в нескольких московских. В 1895 году Рощин-Инсаров присоединился к театру Николая Соловцова в Киеве, где и обрел особую популярность.

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