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Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 мин
icon 408
Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила "героя-любовника" Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали
Как выглядит могила Николая Рощина
Источник: скриншот

На Байковом кладбище в Киеве сохранилась могила актера Николая Рощина-Инсарова, которого в свое время называли одним из самых ярких "героев-любовников" на театральной сцене. Его жизнь оборвалась 20 января 1899 года: артиста застрелил муж актрисы Анны Пасхаловой Александр Малов, заподозрив жену в измене с коллегой.

Об истории известного актера, его резонансном убийстве и могиле на Байковом кладбище рассказал блогер Владислав Тимошенко, который показывает места захоронения выдающихся украинцев.

Надгробие Рощина-Инсарова сейчас выглядит довольно скромно: каменная плита стоит под большим деревом, корни которого уже наклонили ее. На надгробии сохранилась небольшая фотография актера в овальной рамке, а могилу окружает невысокий металлический забор. Там также указаны его имя и годы жизни, а на вершине памятника установлен объект в форме кубка.

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Артист был чрезвычайно популярен у киевской публики. В то же время его личная жизнь оказалась гораздо драматичнее сценических ролей. Роковая история Рощина началась с появления в театре Соловцова актрисы Анны Пасхаловой.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Могила актора

Источник: скриншот

Согласно данным, приведенным в рассказе Тимошенко, актер увлекся ею и начал ухаживать за коллегой. Однако Пасхалова была замужем за театральным художником Александром Маловым.

Сначала мужчины даже дружили. Ситуация изменилась из-за ревности. Накануне убийства в квартире Пасхаловой состоялся вечер, на котором присутствовал и Рощин-Инсаров. Актер обращался к хозяйке с романтическими монологами из своих спектаклей. Для присутствующих это могло быть частью театральной игры, однако Малов воспринял ситуацию иначе.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Фото з пам'ятника Рощина

Источник: скриншот

После ссоры с женой мужчина сначала угрожал ей револьвером, но впоследствии покинул квартиру. Однако вместо того, чтобы прекратить конфликт, он приобрел другое оружие и отправился в Рощина-Инсарова.

Малов пришел в квартиру актера, которая находилась недалеко от Золотых ворот. Сначала мужчины разговаривали спокойно, однако после того, как горничная вышла из комнаты, Малов начал требовать, чтобы Рощин перестал ухаживать за его женой.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Анна Пасхалова

Источник: скриншот

Во время ссоры он достал револьвер и выстрелил актеру в голову. Рощин-Инсаров скончался на месте. Ему было всего 37 лет.

После преступления Малов пытался скрыться, однако его задержали на Владимирской улице. Он сам сдал револьвер и признался в убийстве.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Рощин-Інсаров загинув на місці

Источник: скриншот

Однако наказания, которого можно было ожидать за такое преступление, Малов не получил. Несколько месяцев он находился под стражей, а в мае 1899 года судебно-медицинская экспертиза признала, что во время совершения преступления он находился в состоянии аффекта. В результате к уголовной ответственности его не привлекли, и вскоре освободили.

Отметим, что Рощин был отцом двух дочерей – Екатерины и Веры, которые также стали актрисами. Екатерина выступала под сценической фамилией отца, а Вера осталась Пашенной. После революции их судьбы сложились по-разному: Екатерина эмигрировала во Францию, а Вера продолжила карьеру в советском театре.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

На момент смерті актору було лише 37 років.

Источник: скриншот

Николай Рощин-Инсаров родился в 1861 году, а его настоящая фамилия была Пашенный. Он происходил из семьи помещика, а детство провел в Париже.

С 18 лет он посвятил себя военной карьере, но она продлилась недолго. Еще во время службы Рощин играл в любительских спектаклях, а в 1883 году уже дебютировал на профессиональной сцене.

Самое громкое киевское убийство XIX века: как выглядит могила ''героя-любовника'' Николая Рощина и почему убийцу актера не наказали

Могила Рощина

Источник: скриншот

Актер работал в различных театрах, в том числе в нескольких московских. В 1895 году Рощин-Инсаров присоединился к театру Николая Соловцова в Киеве, где и обрел особую популярность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сейчас выглядит могила семьи Леси Украинки в старой части Байкового кладбища.

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