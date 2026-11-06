Самое гламурное событие года Met Gala удивило выбором темы в 2027 году: платья и костюмы – в прошлом

Музей искусств Метрополитен определился с темой выставки Института костюма 2027 и одного из самых грандиозных модных событий года – Met Gala. Организаторы решили оставить в прошлом вечерние платья и изысканные костюмы, сосредоточив внимание на повседневной одежде. В следующем году гламурный бал пройдет под названием extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday ("Необычайное: мода и поэтика повседневности").

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Выбранная тема должна побудить каждого посетителя "увидеть привычное по-новому". По замыслу представителей Музея искусств Метрополитен, экспозиция исследует, как повседневные вещи превратятся в нечто уникальное благодаря творческому подходу дизайнеров. Об этом сообщает Vogue.

Выставка будет раскрывать объявленную тему сразу с двух сторон. Во-первых, переосмыслит базовые элементы гардероба, такие как джинсы и футболки, а во-вторых, продемонстрирует, как простые или даже "одноразовые" материалы, например бумага или пластик, могут трансформироваться в искусство.

Экспозицию будет организовывать куратор Института костюма Эндрю Болтон. Он рассказал, что вдохновением для будущего события стала тема прошлогодней выставки и бала Met Gala – Costume Art, которая заставила его глубже задуматься о том, как люди воспринимают повседневные вещи.

В определенном смысле экспозиция "Необычайное: мода и поэтика повседневности" будет перекликаться с тенденциями, которые отчетливо прослеживаются на многих последних модных показах. Дизайнеры возвращают в центр внимания обычную одежду и благодаря стилизации подчеркивают индивидуальность человека.

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Met Gala 2027 прогремит 3 мая, а затем откроется выставка Института костюма. В экспозиции, которая будет работать с 9 мая 2027 года по 9 января 2028-го, представят работы модельеров Джуна Такахаси, Кунихико Моринаги, Вирджила Абло, Джанфранко Ферре, Джонатана Андерсона и других.

Отметим, что изначально грандиозное модное мероприятие должно было быть посвящено работам английского дизайнера Джона Гальяно, известного своими авангардными коллекциями. Однако от этой идеи пришлось отказаться после того, как модельер попал в немилость общества из-за ряда антисемитских и расистских высказываний.

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