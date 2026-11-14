''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Скандальная певица Настя Каменских неожиданно расплакалась из-за песни, которую Потап посвятил Киеву. Артистка записывала в студии новый русскоязычный трек о "возвращении домой", и вдруг ее захлестнули эмоции от воспоминаний о родном городе.

Видео дня

Правда, как объяснила исполнительница в ролике на YouTube, она тоскует не столько по нынешней столице, сколько по прошлым временам, когда ее отец был еще жив. Однако далеко не все украинцы поверили в искренность слез Каменских и вспомнили ее прежние резонансные заявления, в частности о нелепой "болезни" из-за языка.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Судя по видео, воспоминания нахлынули на Каменских после строк: "Домой, возвращаюсь я домой, чтоб увидеться с тобой. Домой, возвращаюсь я домой, там, где церкви над водой". Певица начала плакать и называть трек "ужасным", мол, каждое слово в нем – память.

"Это совсем другое время. Я помню, что там, где сейчас построили торговый центр, была моя школа. Папа водил меня туда на танцы, и мы ездили на фуникулере. Я скучаю не просто по Киеву, чтобы приехать в Киев. Я скучаю по тому Киеву, когда папа был жив, когда в метро еще были жетоны… Эту песню поймут только киевляне, я знаю нескольких киевлян, которые точно расплачутся под эту песню", – выдала артистка.

РЕКЛАМА

Однако у большинства пользователей сети такое откровение Насти Каменских вовсе не вызвало слез на глазах. Напротив, певице упрекнули, что она якобы пытается "отбелить" репутацию после скандального интервью россиянке Екатерине Гордеевой. Во время разговора Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее возникла киста, которая привела к потере голоса. Артистка обратилась с этой проблемой к психологу, который посоветовал ей вернуться на русский.

Главные истории дня

"Актриса! Дров наломала и теперь не знает, как выкрутиться. Чего только не придумает!".

"Не вспоминай, а то киста тебя добьет".

"Зачем этот цирк?".

"Настя, это опасно. Воспоминания об Украине могут спровоцировать еще какую-нибудь хворь".

"Киевляне вас уже не поймут, дорога вам закрыта. Киста уже прошла?".

"Такие "искренние" слезы, что я почти поверила".

РЕКЛАМА

Немало пользователей сети предположили, что когда Настя Каменских пела о "доме" на русском языке, речь шла совсем не об Украине. Исполнительнице прямо порекомендовали не возвращаться в Киев, а присмотреться к РФ.

РЕКЛАМА

"Она про Россию поет? Она же туда хочет, я правильно поняла?".

"Я так понимаю, "дамой" – это в РФ?".

"Дамой" – это в болото? Прямо пакуют чемоданы из Испании?".

"Что, в Москву наконец-то едут?".

"Так они про "Рашу"–парашу, а не про Украину!".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап оправдал Каменских за "глупую" историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью.