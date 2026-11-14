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"Зачем этот цирк?" Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый "дом"

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
870
"Зачем этот цирк?" Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый "дом"
Каменских заплакала из-за воспоминаний о Киеве, но ее высмеяли в сети

Скандальная певица Настя Каменских неожиданно расплакалась из-за песни, которую Потап посвятил Киеву. Артистка записывала в студии новый русскоязычный трек о "возвращении домой", и вдруг ее захлестнули эмоции от воспоминаний о родном городе.

Правда, как объяснила исполнительница в ролике на YouTube, она тоскует не столько по нынешней столице, сколько по прошлым временам, когда ее отец был еще жив. Однако далеко не все украинцы поверили в искренность слез Каменских и вспомнили ее прежние резонансные заявления, в частности о нелепой "болезни" из-за языка.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

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Судя по видео, воспоминания нахлынули на Каменских после строк: "Домой, возвращаюсь я домой, чтоб увидеться с тобой. Домой, возвращаюсь я домой, там, где церкви над водой". Певица начала плакать и называть трек "ужасным", мол, каждое слово в нем – память.

"Это совсем другое время. Я помню, что там, где сейчас построили торговый центр, была моя школа. Папа водил меня туда на танцы, и мы ездили на фуникулере. Я скучаю не просто по Киеву, чтобы приехать в Киев. Я скучаю по тому Киеву, когда папа был жив, когда в метро еще были жетоны… Эту песню поймут только киевляне, я знаю нескольких киевлян, которые точно расплачутся под эту песню", – выдала артистка.

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Каменских расплакалась из-за воспоминаний о "прошлом" Киеве. Источник: Скриншот

Однако у большинства пользователей сети такое откровение Насти Каменских вовсе не вызвало слез на глазах. Напротив, певице упрекнули, что она якобы пытается "отбелить" репутацию после скандального интервью россиянке Екатерине Гордеевой. Во время разговора Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее возникла киста, которая привела к потере голоса. Артистка обратилась с этой проблемой к психологу, который посоветовал ей вернуться на русский.

"Актриса! Дров наломала и теперь не знает, как выкрутиться. Чего только не придумает!".

"Не вспоминай, а то киста тебя добьет".

"Зачем этот цирк?".

"Настя, это опасно. Воспоминания об Украине могут спровоцировать еще какую-нибудь хворь".

"Киевляне вас уже не поймут, дорога вам закрыта. Киста уже прошла?".

"Такие "искренние" слезы, что я почти поверила".

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

В сети не поверили в искренность слез Каменских. Источник: Скриншот

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Каменских оказалась в центре бурных обсуждений. Источник: Скриншот

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Артистку высмеяли в сети. Источник: Скриншот

Немало пользователей сети предположили, что когда Настя Каменских пела о "доме" на русском языке, речь шла совсем не об Украине. Исполнительнице прямо порекомендовали не возвращаться в Киев, а присмотреться к РФ.

"Она про Россию поет? Она же туда хочет, я правильно поняла?".

"Я так понимаю, "дамой" – это в РФ?".

"Дамой" – это в болото? Прямо пакуют чемоданы из Испании?".

"Что, в Москву наконец-то едут?".

"Так они про "Рашу"–парашу, а не про Украину!".

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

В сети предположили, что под "домом" певица имела в виду РФ. Источник: Скриншот

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Певице нашли новый "дом". Источник: Скриншот

''Зачем этот цирк?'' Скандальная Каменских расплакалась из-за воспоминаний о Киеве, но украинцы не оценили и нашли ей новый ''дом''

Певица оказалась в центре нового скандала. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап оправдал Каменских за "глупую" историю о кисте и раскрыл, что вырезали из скандального интервью.

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