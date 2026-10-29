''Зачем делиться?'' Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают ''большие'' деньги в кино, как голливудские звезды

Украинские актеры обычно получают фиксированную оплату за работу над фильмами, тогда как в Голливуде звезды могут зарабатывать миллионы долларов благодаря процентам от кассовых сборов. Народный артист Украины Назар Заднепровский объяснил, почему отечественные продюсеры не спешат делиться прибылью с исполнителями ролей, даже если фильмы становятся успешными.

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В интервью SHOWROOM LUX FM актер рассказал, что его гонорар привязан к доллару, а в гривневом эквиваленте вырос в соответствии с курсом валют. В то же время, по его словам, практика выплаты роялти украинским актерам не распространена и никто подобных выплат не получает.

"Нет, конечно, не распространена. Я не знаю актеров в Украине, которые получают роялти. Не практикуется. Продюсеры хотят зарабатывать, потому что если проект успешный, то его потом много показывают по телевидению. И это большие деньги. И, конечно, зачем делиться с каким-то актером?" – высказался Заднепровский.

Он также отметил, что продюсеры рискуют собственными средствами, вкладывая их в производство фильмов, поэтому в конечном итоге именно они получают наибольшую прибыль от успешных проектов.

В отличие от обычного гонорара, который выплачивают за выполненную работу, роялти предполагает регулярные отчисления за использование произведения или получение дохода от него. Такая модель может обеспечивать актерам долгосрочный заработок, если фильм имеет коммерческий успех и продолжает приносить деньги после выхода в кинотеатрах.

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Например, как привел в пример Заднепровский, голливудский актер Том Хэнкс получил около 65 миллионов долларов благодаря фильму "Форрест Гамп". Как сообщал Yahoo, в 2025 году, во время работы над картиной студия Paramount не хотела увеличивать бюджет на отдельные сцены, в частности эпизод с путешествием главного героя по Америке.

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Тогда Хэнкс и режиссер Роберт Земекис согласились оплатить часть расходов из собственных средств в обмен на большую долю прибыли от проката. Решение оказалось финансово выгодным: фильм собрал в мировом прокате около 683 миллионов долларов, а актер, согласно приведенным оценкам, заработал на нем примерно 65 миллионов долларов.

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