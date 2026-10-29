''Зачем делиться?'' Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают ''большие'' деньги в кино, как голливудские звезды

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грнЧто будет с монетами 1 и 2 грн: украинцам рассказали, к чему готовится НБУВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20Костюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину ФарионКостюк сделала признание про русский язык, упомянув Ирину ФарионКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения домаКак укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения домаПолтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. ВидеоПолтора миллиона человек и сотни миллиардов долларов: в Генштабе подсчитали все потери России в полномасштабной войне против Украины. ВидеоЖителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox NewsЖителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News"Это очень смешно". Мама Костюк штрафует детей за разговоры на русском языке"Это очень смешно". Мама Костюк штрафует детей за разговоры на русском языке"Не подписана и не вступила в силу": поляки получили официальное разъяснение о постановлении Львовского облсовета по поводу года УПА"Не подписана и не вступила в силу": поляки получили официальное разъяснение о постановлении Львовского облсовета по поводу года УПАВ Карпатах спасли двух киевлянок, которые выбились из сил из-за снега и холода. ФотоВ Карпатах спасли двух киевлянок, которые выбились из сил из-за снега и холода. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Зачем делиться?" Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают "большие" деньги в кино, как голливудские звезды

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
0
"Зачем делиться?" Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают "большие" деньги в кино, как голливудские звезды
Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают "большие" деньги

Украинские актеры обычно получают фиксированную оплату за работу над фильмами, тогда как в Голливуде звезды могут зарабатывать миллионы долларов благодаря процентам от кассовых сборов. Народный артист Украины Назар Заднепровский объяснил, почему отечественные продюсеры не спешат делиться прибылью с исполнителями ролей, даже если фильмы становятся успешными.

В интервью SHOWROOM LUX FM актер рассказал, что его гонорар привязан к доллару, а в гривневом эквиваленте вырос в соответствии с курсом валют. В то же время, по его словам, практика выплаты роялти украинским актерам не распространена и никто подобных выплат не получает.

"Нет, конечно, не распространена. Я не знаю актеров в Украине, которые получают роялти. Не практикуется. Продюсеры хотят зарабатывать, потому что если проект успешный, то его потом много показывают по телевидению. И это большие деньги. И, конечно, зачем делиться с каким-то актером?" – высказался Заднепровский.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,9 т.
Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию "растоптали" в России
2,9 т.
Предательница Долина объявила войну хейтерам после скандалов с Украиной: что будет делать после того, как ее репутацию "растоптали" в России
Анастасия КакунАнастасия Какун
2,8 т.
"Что вы сделали, диванные критики?" Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети
2,8 т.
"Что вы сделали, диванные критики?" Камалия грубо объяснила, почему одела военную форму для видео и устроила перепалку в сети
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,7 т.
Владимир Бебешко, который перенес инсульт, рассказал, почему не может вернуться в Украину и чем сейчас занимается за границей
1,7 т.
Владимир Бебешко, который перенес инсульт, рассказал, почему не может вернуться в Украину и чем сейчас занимается за границей

Он также отметил, что продюсеры рискуют собственными средствами, вкладывая их в производство фильмов, поэтому в конечном итоге именно они получают наибольшую прибыль от успешных проектов.

В отличие от обычного гонорара, который выплачивают за выполненную работу, роялти предполагает регулярные отчисления за использование произведения или получение дохода от него. Такая модель может обеспечивать актерам долгосрочный заработок, если фильм имеет коммерческий успех и продолжает приносить деньги после выхода в кинотеатрах.

''Зачем делиться?'' Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают ''большие'' деньги в кино, как голливудские звезды

Актер рассказал, что его гонорар привязан к доллару. Источник: телеканал 1+1

Например, как привел в пример Заднепровский, голливудский актер Том Хэнкс получил около 65 миллионов долларов благодаря фильму "Форрест Гамп". Как сообщал Yahoo, в 2025 году, во время работы над картиной студия Paramount не хотела увеличивать бюджет на отдельные сцены, в частности эпизод с путешествием главного героя по Америке.

Тогда Хэнкс и режиссер Роберт Земекис согласились оплатить часть расходов из собственных средств в обмен на большую долю прибыли от проката. Решение оказалось финансово выгодным: фильм собрал в мировом прокате около 683 миллионов долларов, а актер, согласно приведенным оценкам, заработал на нем примерно 65 миллионов долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Фиби из "Друзей" рассекретила гонорары звезд культового сериала и возмутила коллег.

Похожие темы
актеркиногонорарНазар ЗаднепровскийНазар Заднепровский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!