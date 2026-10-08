Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностейКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияУкраинцам отключают свет в экстренном режиме: в Киеве и некоторых областях действуют аварийные отключенияИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправитьВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияРоссия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зимуВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС

Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 336
Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу
Оля Полякова раскрыла специальность, которую выбрала ее 15-летняя дочь Алиса

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что у ее младшей дочери Алисы уже есть довольно четкие планы на будущее. 15-летняя девочка серьезно нацелена стать берейтором – специалистом, который занимается тренировкой лошадей и обучает верховой езде, поэтому уже даже выбрала учебное заведение, которое поможет ей в реализации мечты.

Алиса собирается учиться в Великобритании после окончания школы. О планах дочери Полякова рассказала в интервью для BLIK.ua.

Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу

Оля Полякова рассказала, что ее младшая дочь хочет стать берейтором. Источник: instagram.com/polyakovamusic

"Она вообще учится онлайн. Очень активно занимается конным спортом. Уже выбрала вуз, куда поступит после 11 класса. Это Hartpury – очень известный британский вуз, где обучаются спортсмены, ветеринары, берейторы и все, кто работает в сфере конного спорта. Она хочет стать берейтором", – отметила артистка.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 52,3 т.
Тоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песни
icon 52,3 т.
Тоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле "цветка-души" украинской песни
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 5,6 т.
Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и рассказал о своей "бригаде нового поколения"
icon 5,6 т.
Актер Сергей Стрельников вступил в ряды ВСУ и рассказал о своей "бригаде нового поколения"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 7,3 т.
"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения
icon 7,3 т.
"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения

Желание реализоваться в выбранном направлении, похоже, является весомой причиной для Алисы нарушить некий принцип. Недавно Оля Полякова рассказывала, что из-за постоянных российских обстрелов Украины задумывалась о том, чтобы вывезти младшую дочь в более безопасное место, но та категорически отказалась.

Будет учиться не в Украине: Полякова раскрыла, что за профессию выбрала ее 15-летняя дочь, которая отказывалась выезжать за границу

15-летняя Алиса ранее категорически отказывалась уезжать за границу. Источник: instagram.com/polyakovamusic

"Всем родителям подростков хочу сказать: давайте мужаться, держимся. Это наши дети, их просто нужно любить. Это пройдет! Я не могу уехать, потому что у меня есть ребенок – 15-летняя Алиса, которая не хочет уезжать за границу и никуда из дома. И я ничего не могу с этим поделать! Она мне говорит: "Мне 15 лет, ты что, меня в мешок засунешь?", а оставить ее одну я не могу", – отметила певица.

Да и в первые годы большой войны Алису не очень привлекала перспектива оставаться за границей. После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины девочка уехала в Великобританию, однако очень тяжело переживала разлуку с друзьями, домом и семьей. Она начала настаивать на возвращении на Родину, поэтому в конце концов в 2024 году Оля Полякова и Вадим Буряковский прислушались к просьбам дочери.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и о том, вернется ли Вениамин в Украину после достижения 18-летия.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаДети звездинтервьюфотографиивысшее образованиеОля ПоляковаОля Полякова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться