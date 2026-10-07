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Наталья Карпа рассказала о травме своего мужа-воина "Титанового Джексона", которую он получил на службе

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
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Наталья Карпа рассказала о травме своего мужа-воина "Титанового Джексона", которую он получил на службе
Наталья Карпа рассказала о травме своего мужа-воина "Титанового Джексона". Источник: facebook.com/natalkakarpa

Супруг певицы Натальи Карпы, военнослужащий Евгений Терехов с позывным "Титановый Джексон", после тяжелого ранения в голову и операции на ноге продолжает службу в Силах обороны Украины. Сейчас воин находится в Харьковской области, где выполняет боевые задачи на Купянском направлении.

О состоянии мужа и травмах, которые он получил за годы службы, Карпа рассказала в интервью Славе Дёмину. Евгений Терехов защищает Украину еще с 2014 года. За это время он получил серьезное ранение, однако после выздоровления вернулся в армию.

Певица рассказала, что в 2015 году в Донецкой области военный получил тяжелую черепно-мозговую травму. Последствия ранения остались с ним на долгие годы – Терехову установили титановую пластину.

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"В 2015 году под Марьинкой он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Титановая пластина осталась на месте. В области живота у него целая сетка", — рассказала артистка.

Наталья Карпа рассказала о травме своего мужа-воина ''Титанового Джексона'', которую он получил на службе

В феврале военный перенес операцию на ноге после перелома, полученного во время службы. Источник: instagram.com/natalkakarpa

Несмотря на это, после выздоровления Терехов снова вернулся на службу. Однако еще одна серьезная травма произошла уже в этом году. В феврале военный перенес операцию на ноге после перелома, полученного во время службы.

По словам Карпы, мужчина поскользнулся возле штаба и сломал ногу: "В феврале ему сделали сложную операцию на ноге, потому что он поскользнулся".

После операции и выздоровления "Титановый Джексон" не покинул службу. Сейчас он воюет на Купянском направлении Харьковской области.

Наталья Карпа рассказала о травме своего мужа-воина ''Титанового Джексона'', которую он получил на службе

После операции и восстановления "Титановый Джексон" не покинул службу. Источник: facebook.com/natalkakarpa

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наталья Карпа рассказывала о трудностях в браке с военным. После рождения дочери Златы их отношения пережили серьезный кризис, который, по словам артистки, длился около полутора-двух лет. Супруги оказались на грани разрыва, однако в итоге смогли сохранить семью. В августе певица призналась, что война и служба мужа существенно повлияли на их отношения.

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