Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

Украинская модель и певица Наталия Егорова приоткрыла завесу жизни своего старшего сына Егора-Даниэля от бывшего мужа, мэра Киева Виталия Кличко. Она впервые раскрыла, что 26-летний мужчина решил не идти по стопам отца, ведь вместо спорта реализовался в сфере бизнеса.

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За границей Егор-Далиель, который получил высшее образование в Лондонском университете, работает в финансовом учреждении. Об этом Наталия Егорова рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании", – отметила модель.

Наталия Егорова рассказала немного и о жизни младших детей. Елизавета-Виктория, которой скоро исполнится 24 года, изучает психологию. Как призналась певица, она совершенно не сомневается в том, что дочь станет невероятным специалистом.

А вот младший сын Егоровой и Кличко – 21-летний Максим – решил пойти по стопам отца в профессиональном спорте. Правда, вместо бокса юноша выбрал баскетбол. Сейчас он играет за американский университет, а также за сборную Украины.

"У меня трое детей, и все они совершенно разные – три отдельные личности. Но в то же время между ними невероятная связь. Сегодня они живут в трех разных странах, однако остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно. Я никогда не делила детей, они всегда росли вместе. И я всегда старалась донести до них, что семья – это самое важное, а братья и сестры – это люди, которые могут остаться твоими самыми близкими друзьями на всю жизнь", – подчеркнула модель.

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Напомним, что Наталия Егорова и Виталий Кличко прожили в браке 25 лет. Они узаконили отношения в 1997-м и пронесли свою историю любви до 2022-го. После развода Егорова и Кличко смогли сохранить достаточно теплое общение.

Дети бывшей супружеской пары ведут довольно непубличный образ жизни, но все же время от времени появляются в соцсетях родителей. Недавно Наталья Егорова показала совместные фото с Елизаветой и Максимом, на которых видно, что они значительно обогнали маму по росту.

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