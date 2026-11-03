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Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

Анастасия КакунИрена Ремик КалдашАнастасия Какун+1
Time to read2 мин
894
Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт
Наталия Егорова рассказала о профессии старшего сына

Украинская модель и певица Наталия Егорова приоткрыла завесу жизни своего старшего сына Егора-Даниэля от бывшего мужа, мэра Киева Виталия Кличко. Она впервые раскрыла, что 26-летний мужчина решил не идти по стопам отца, ведь вместо спорта реализовался в сфере бизнеса.

За границей Егор-Далиель, который получил высшее образование в Лондонском университете, работает в финансовом учреждении. Об этом Наталия Егорова рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании", – отметила модель.

Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

26-летний Егор работает в трейдинговой компании за границей. Источник: instagram.com/vitaliyklitschko

Наталия Егорова рассказала немного и о жизни младших детей. Елизавета-Виктория, которой скоро исполнится 24 года, изучает психологию. Как призналась певица, она совершенно не сомневается в том, что дочь станет невероятным специалистом.

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А вот младший сын Егоровой и Кличко – 21-летний Максим – решил пойти по стопам отца в профессиональном спорте. Правда, вместо бокса юноша выбрал баскетбол. Сейчас он играет за американский университет, а также за сборную Украины.

"У меня трое детей, и все они совершенно разные – три отдельные личности. Но в то же время между ними невероятная связь. Сегодня они живут в трех разных странах, однако остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно. Я никогда не делила детей, они всегда росли вместе. И я всегда старалась донести до них, что семья – это самое важное, а братья и сестры – это люди, которые могут остаться твоими самыми близкими друзьями на всю жизнь", – подчеркнула модель.

Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

Дети Наталии Егоровой выбрали кардинально разные сферы жизни. Источник: Из личного архива Наталии Егоровой

Напомним, что Наталия Егорова и Виталий Кличко прожили в браке 25 лет. Они узаконили отношения в 1997-м и пронесли свою историю любви до 2022-го. После развода Егорова и Кличко смогли сохранить достаточно теплое общение.

Дети бывшей супружеской пары ведут довольно непубличный образ жизни, но все же время от времени появляются в соцсетях родителей. Недавно Наталья Егорова показала совместные фото с Елизаветой и Максимом, на которых видно, что они значительно обогнали маму по росту.

Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

Егорова показала совместное фото с дочерью. Источник: instagram.com/stories/natalia_yegorova

Наталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт

Модель попозировала на камеру с младшим сыном. Источник: instagram.com/stories/natalia_yegorova

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшая жена Кличко, которая была певицей и моделью, нашла новое призвание в "исцелении" людей.

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