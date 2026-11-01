Наталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. Видео

Певица Наталья Могилевская показала, как готовила младшую 6-летнюю дочь Софию к Хэллоуину. Девочка примерила образ черно-красного котенка для школьного праздника, а артистка впервые за долгое время позволила разглядеть часть ее лица, которое обычно скрывает от публики.

Видео дня

Как рассказала Могилевская в Instagram, празднование Хэллоуина состоялось в школе Софии, которая в этом году пошла в первый класс. Для тематического дня Могилевская выбрала дочери красно-черный костюм, дополненный обручем с кошачьими ушками. Волосы девочки она собрала в два хвостика и украсила бантиками.

Впрочем, главной деталью образа стал макияж, который певица сделала собственноручно. На видео видно, что она рисовала дочери стрелки, красила кончик носа и верхнюю губу черным цветом, а нижнюю – белым. В результате София стала похожа на маленького котенка. Могилевская также показала половину лица девочки.

"Сладость или шалость? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин... Мама очень старалась над образом, модель осталась страшно довольна, так что все счастливы", – написала певица.

Напомним, 1 сентября младшая дочь артистки София впервые пошла в школу. Тогда Могилевская также поделилась с подписчиками кадрами особенного утра: показала, как собирала шестилетнюю девочку, укладывала ей волосы и провожала в учебное заведение.

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Отметим, что в конце декабря 2023 года Могилевская впервые рассказала о двух приемных дочерях – родных сестрах Мишель и Софии, которых удочерила после начала полномасштабной войны. Артистка нечасто показывает девочек в соцсетях и тщательно оберегает их частную жизнь, скрывая лица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о мужчинах Наталии Могилевской, которые смогли покорить сердце артистки, и с кем она сейчас создала счастливую семью.

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