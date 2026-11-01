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Наталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
933
Наталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. Видео
Наталья Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы

Певица Наталья Могилевская показала, как готовила младшую 6-летнюю дочь Софию к Хэллоуину. Девочка примерила образ черно-красного котенка для школьного праздника, а артистка впервые за долгое время позволила разглядеть часть ее лица, которое обычно скрывает от публики.

Как рассказала Могилевская в Instagram, празднование Хэллоуина состоялось в школе Софии, которая в этом году пошла в первый класс. Для тематического дня Могилевская выбрала дочери красно-черный костюм, дополненный обручем с кошачьими ушками. Волосы девочки она собрала в два хвостика и украсила бантиками.

Впрочем, главной деталью образа стал макияж, который певица сделала собственноручно. На видео видно, что она рисовала дочери стрелки, красила кончик носа и верхнюю губу черным цветом, а нижнюю – белым. В результате София стала похожа на маленького котенка. Могилевская также показала половину лица девочки.

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"Сладость или шалость? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин... Мама очень старалась над образом, модель осталась страшно довольна, так что все счастливы", – написала певица.

Наталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. Видео

Главной деталью образа стал макияж, который певица сделала собственноручно. Источник: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, 1 сентября младшая дочь артистки София впервые пошла в школу. Тогда Могилевская также поделилась с подписчиками кадрами особенного утра: показала, как собирала шестилетнюю девочку, укладывала ей волосы и провожала в учебное заведение.

Отметим, что в конце декабря 2023 года Могилевская впервые рассказала о двух приемных дочерях – родных сестрах Мишель и Софии, которых удочерила после начала полномасштабной войны. Артистка нечасто показывает девочек в соцсетях и тщательно оберегает их частную жизнь, скрывая лица.

Наталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. Видео

Образ Софии. Источник: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно о мужчинах Наталии Могилевской, которые смогли покорить сердце артистки, и с кем она сейчас создала счастливую семью.

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