Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты

Певица Наталья Бучинская сообщила о серьезной травме, из-за которой ей пришлось изменить концертный график. Артистка упала, потеряла сознание и сломала ребра.

Видео дня

Сейчас она восстанавливается и вынуждена отменить часть запланированных выступлений. О несчастном случае исполнительница рассказала в Instagram.

На видео она появилась, сидя в кресле с рукой в медицинском бандаже.

"К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, сломала ребра, и жизнь решила немного скорректировать не только мои планы, но и концертный график. Но не волнуйтесь, я восстанавливаюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам", – пояснила Бучинская.

Артистка также в шутку процитировала строчки из своей песни, которые после этого инцидента приобрели для нее особое значение: "Если бы я знала, где упаду, себе бы наверняка постелила". В конце обращения она с юмором обыграла эту фразу, заметив, что иногда действительно стоит знать, где постелить.

Из-за травм певице пришлось пересмотреть ближайшие концертные планы. Выступления в Нежине и Фастове отменили "до лучших времен", а концерты в других городах перенесли на новые даты.

РЕКЛАМА

"Поэтому у нас такие изменения. Концерты в Нежине и Фастове, к сожалению, отменены до лучших времен. А вот наши выступления перенесены: Каменское – на 18 ноября, Верхнеднепровск на – 19 ноября, Лохвица – на 22 ноября", – перечислила артистка.

Главные истории дня

Однако ее первое выступление после травмы запланировано на 30 октября. Возможно, к тому времени самочувствие и здоровье знаменитости улучшатся, и у нее хватит сил выступить перед публикой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Селин Дион, выступающая с тяжелым диагнозом, упала прямо на сцене.