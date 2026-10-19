Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньгиРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. Видео"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренера"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренераИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака вскоре добьются значительного финансового успеха: они ждали этого целый годЛотерейные билеты. ИллюстрацияЗабытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей: как ей удалось сорвать джекпот в лотерееОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоСупермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фотоСупермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото

Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты
Наталья Бучинская впервые рассказала, чем занимается ее непубличная дочь. Источник: instagram.com/nataliabuchynska

Певица Наталья Бучинская сообщила о серьезной травме, из-за которой ей пришлось изменить концертный график. Артистка упала, потеряла сознание и сломала ребра.

Сейчас она восстанавливается и вынуждена отменить часть запланированных выступлений. О несчастном случае исполнительница рассказала в Instagram.

На видео она появилась, сидя в кресле с рукой в медицинском бандаже.

"К сожалению, я действительно упала, потеряла сознание, сломала ребра, и жизнь решила немного скорректировать не только мои планы, но и концертный график. Но не волнуйтесь, я восстанавливаюсь и очень хочу как можно скорее вернуться к вам", – пояснила Бучинская.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 4,6 т.
Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото
icon 4,6 т.
Кайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 3,9 т.
Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео
icon 3,9 т.
Возлюбленный Аниты Луценко из Испании учит украинский язык: тренер показала его первые успехи. Видео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 2,3 т.
Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции
icon 2,3 т.
Жена Виктора Павлика впервые показала лицо звезды после неудачного лечения зубов и экстренной операции

Артистка также в шутку процитировала строчки из своей песни, которые после этого инцидента приобрели для нее особое значение: "Если бы я знала, где упаду, себе бы наверняка постелила". В конце обращения она с юмором обыграла эту фразу, заметив, что иногда действительно стоит знать, где постелить.

Из-за травм певице пришлось пересмотреть ближайшие концертные планы. Выступления в Нежине и Фастове отменили "до лучших времен", а концерты в других городах перенесли на новые даты.

Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты

Из-за травм певице пришлось пересмотреть ближайшие концертные планы. Источник: скриншот

"Поэтому у нас такие изменения. Концерты в Нежине и Фастове, к сожалению, отменены до лучших времен. А вот наши выступления перенесены: Каменское на 18 ноября, Верхнеднепровск на – 19 ноября, Лохвица – на 22 ноября", – перечислила артистка.

Однако ее первое выступление после травмы запланировано на 30 октября. Возможно, к тому времени самочувствие и здоровье знаменитости улучшатся, и у нее хватит сил выступить перед публикой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Селин Дион, выступающая с тяжелым диагнозом, упала прямо на сцене.

Похожие темы
звездыконцертНаталья БучинскаяНаталья Бучинская
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться