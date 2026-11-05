''Наш казак!'' Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины

Весной следующего года состоится грандиозный песенный конкурс Евровидение 2027, поэтому страны-участницы уже активно выбирают своих представителей. Первого официального претендента на хрустальный микрофон объявил Кипр. На международной арене страну представит певец Джордж Перрис, который оказался другом Украины.

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В первые дни полномасштабной войны, развязанной Россией, артист вышел на связь в своем Instagram и выразил поддержку украинскому народу. Он призвал мир объединиться ради достижения мира и дополнил публикацию изображением сине-желтого флага, наложив его поверх собственного фото. На это обратили внимание в Telegram-канале "Еврофаны".

"Как и все, я внимательно слежу за событиями последних дней. Мне даже не верится, что человечество сегодня оказалось в такой ситуации. Я солидарен со всеми, кто выступает против этой параноидальной войны, которая породила страх в глазах стольких людей и повлекла за собой последствия, которые мы даже не можем себе представить. Давайте объединим наши голоса, чтобы добиться мира. Мои мысли – с каждым, кто стал жертвой этого непостижимого конфликта", – написал исполнитель.

В сообществе украинских фанатов Евровидения подчеркнули, что подобные поступки никогда не забываются, ведь солидарность и неравнодушие к ужасной войне в нашей стране имеют значение.

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"Наш казак!", – говорится в публикации.

Отметим, что Джордж Перрис родился в Греции, где и начал развивать певческую карьеру. Сначала его популярность ограничивалась границами родной страны, однако со временем вышла далеко за ее пределы. Артист выступал на самых известных концертных площадках мира, среди которых Линкольн-центр в Нью-Йорке, Одеон Герода Аттика в Афинах и Place des Arts в Монреале. Недавно Перрис стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, сосредоточив свою деятельность на борьбе с насилием в отношении детей.

Главные истории дня

В 2027 году певец представит Кипр на 71-м Евровидении, которое состоится в городе Бургас (Болгария). Страна получила шанс принять грандиозный песенный конкурс после победы болгарской певицы DARA на прошлом шоу. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а решающий этап шоу состоится 15-го.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что страна, которая четыре года не участвовала в Евровидении и никогда не побеждала, вернется в 2027 году.