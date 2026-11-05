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"Наш казак!" Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
237
"Наш казак!" Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины
Кипр объявил первого участника Евровидения 2027, который оказался другом Украины

Весной следующего года состоится грандиозный песенный конкурс Евровидение 2027, поэтому страны-участницы уже активно выбирают своих представителей. Первого официального претендента на хрустальный микрофон объявил Кипр. На международной арене страну представит певец Джордж Перрис, который оказался другом Украины.

В первые дни полномасштабной войны, развязанной Россией, артист вышел на связь в своем Instagram и выразил поддержку украинскому народу. Он призвал мир объединиться ради достижения мира и дополнил публикацию изображением сине-желтого флага, наложив его поверх собственного фото. На это обратили внимание в Telegram-канале "Еврофаны".

''Наш казак!'' Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины

Джордж Перрис поддержал Украину. Источник: Скриншот

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"Как и все, я внимательно слежу за событиями последних дней. Мне даже не верится, что человечество сегодня оказалось в такой ситуации. Я солидарен со всеми, кто выступает против этой параноидальной войны, которая породила страх в глазах стольких людей и повлекла за собой последствия, которые мы даже не можем себе представить. Давайте объединим наши голоса, чтобы добиться мира. Мои мысли – с каждым, кто стал жертвой этого непостижимого конфликта", – написал исполнитель.

В сообществе украинских фанатов Евровидения подчеркнули, что подобные поступки никогда не забываются, ведь солидарность и неравнодушие к ужасной войне в нашей стране имеют значение.

"Наш казак!", – говорится в публикации.

''Наш казак!'' Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины

Поступок артиста высоко оценили в сети. Источник: Скриншот

Отметим, что Джордж Перрис родился в Греции, где и начал развивать певческую карьеру. Сначала его популярность ограничивалась границами родной страны, однако со временем вышла далеко за ее пределы. Артист выступал на самых известных концертных площадках мира, среди которых Линкольн-центр в Нью-Йорке, Одеон Герода Аттика в Афинах и Place des Arts в Монреале. Недавно Перрис стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, сосредоточив свою деятельность на борьбе с насилием в отношении детей.

''Наш казак!'' Первый объявленный участник Евровидения 2027 оказался другом Украины

Джордж Перрис представит Кипр на Евровидении 2027. Источник: instagram.com/cybc_eurovision

В 2027 году певец представит Кипр на 71-м Евровидении, которое состоится в городе Бургас (Болгария). Страна получила шанс принять грандиозный песенный конкурс после победы болгарской певицы DARA на прошлом шоу. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а решающий этап шоу состоится 15-го.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что страна, которая четыре года не участвовала в Евровидении и никогда не побеждала, вернется в 2027 году.

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