Народный артист Украины Назар Заднепровский признался, что дважды остался без государственной награды, хотя его кандидатуру подавали на награждение. По словам актера, во второй раз ему даже позвонили и сообщили, что в Офисе президента Владимира Зеленского хотят вручить ему орден. Однако там, похоже, опасались, что артист может демонстративно отказаться от награды из-за своих политических взглядов. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Заднепровский говорит, что первый раз награду ему не присудили после успеха фильма "Безумная свадьба", а во второй – накануне столетия Театра Франко. Актер не скрывает симпатий к пятому президенту Украины Петру Порошенко, однако подчеркивает, что никогда не отказался бы от государственной награды. "Я дважды не получил государственную награду, хотя знаю, что меня выдвигали. Первый раз – после "Безумной свадьбы". А во второй – накануне столетия Театра Франко. Мне позвонили и сказали, что в Офисе президента хотят наградить меня орденом, но спросили, не устрою ли я какого-нибудь демарша. Я ответил: "Я что, идиот? Мне же награду дает не лично Зеленский, а государство". Но они все равно подстраховались", – рассказал артист.

Заднепровский предположил, что в Офисе президента не хотели повторения ситуации, когда кто-то демонстративно отказывается от государственной награды. При этом он убежден, что профессиональные заслуги и политические симпатии не стоит смешивать. "Хотя я считаю, что государственные награды – это одно, а политические симпатии – совсем другое", – подчеркнул актер. Заднепровский не скрывает, что поддерживает Петра Порошенко, и называет себя порохоботом. При этом лично с политиком он никогда не встречался. Актер также уточнил, что звание народного артиста Украины ему вручал не Порошенко, а тогдашний министр культуры Евгений Нищук. А звание заслуженного артиста он получил при президентстве Виктора Ющенко.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что кинорежиссер Валентин Васянович отказался от государственной награды. В интервью Васянович объяснил, что его решение было связано с ситуацией в украинской киноиндустрии. По словам режиссера, после смены власти он увидел попытки вытеснить людей, которые годами развивали отечественное кинопроизводство. Особое возмущение вызвали уголовные производства против нескольких кинокомпаний, которые создавали украинские фильмы и представляли страну на международных фестивалях. "Я не мог этого терпеть. Поэтому решил отказаться от награды, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Для меня это был вопрос профессиональной этики и солидарности. В тот момент такой шаг был крайне необходим", – объяснил Васянович.

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Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте на OBOZ.UA здесь. Артист также рассказал о переезде с семьей из Киева, отношении к коллегам, которые остались в России, жизни с диабетом, тяжелом состоянии мамы и отношениях с женой.