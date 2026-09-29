Сериал "Сабрина – маленькая ведьма" вышел на экраны 30 лет назад. За рубежом он стал хитом 1990-х годов, но и в Украине этот телепроект хорошо известен. После завершения проекта его актеры пошли по очень разным путям: одни продолжили успешную карьеру, другие отошли от актерства, а кто-то не дожил до юбилея проекта.

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OBOZ.UA расскажет, как сложилась их судьба. В Daily Mail со ссылкой на слова главной актрисы сериала Мелиссы Джоан Гарт отметили: поклонники неоднократно рассказывали, что сериал помогал им в разных аспектах жизни: как пережить сложные периоды, так и выучить английский.

Мелисса Джоан Гарт – Сабрина Спэллман

Для Мелиссы Джоан Гарт роль Сабрины стала одним из главных успехов в карьере, однако актриса не исчезла с экранов после завершения ситкома. Она снималась в других фильмах и сериалах, работала режиссером и продюсером, а одной из ее заметных работ после "Сабрины" стал сериал "Мелисса и Джои".

В частности, в своих мемуарах 2013 года она писала о шумных вечеринках, наркотиках и алкоголе, которые были частью ее жизни в 20–25-летнем возрасте.

Сейчас актриса замужем за музыкантом Марком Уилкерсоном. У них трое сыновей. Но Харт продолжает сниматься, режиссировать и продюсировать.

Нейт Рихерт – Харви Кинкл

В сериале Нейт Рихерт сыграл Харви – первого возлюбленного Сабрины, который стал одним из самых известных персонажей шоу. После завершения сериала актер практически исчез с экранов.

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В 2018 году он рассказывал в соцсетях, что работает ремонтником, дворником и плотником, а также берется за другую случайную работу, чтобы оплачивать свои счета.

Его актерская карьера фактически осталась в прошлом – последняя роль датируется 2020 годом.

Кэролайн Ри – Хильда Спэллман

Кэролайн Ри сыграла Хильду – одну из теток Сабрины. После сериала вела собственное ток-шоу, работала на телевидении и выступала со стендапом.

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В свои 62 года артистка не оставила это дело и продолжает развивать свою юмористическую карьеру.

Бет Бродеррик – Зельда Спеллман

Бет Бродеррик воплотила образ Зельды – более серьезной и рассудительной сестры Хильды. После завершения сериала "Сабрина" актриса продолжила кинокарьеру. Ее можно было увидеть в сериалах "Остаться в живых", "Под куполом" и "Сверхъестественное". Бродерик также работала в театре.

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Дженна Ли Грин – Либби Чесслер

Дженна Ли Грин запомнилась зрителям в роли Либби Чесслер – школьной соперницы Сабрины. После ситкома ее карьера начала развиваться в театральном направлении, но иногда актриса появлялась в эпизодических ролях в кино и сериалах.

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Мартин Малл – директор Крафт

Мартин Малл сыграл директора школы Уилларда Крафта, которого постоянно втягивали в жизнь Сабрины и ее магические приключения.

Для актера "Сабрина – маленькая ведьма" была лишь одной из многочисленных работ. За свою карьеру он снимался в "Вице-президенте", "Два с половиной мужчины" и других сериалах.

Актер умер в июне 2024 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, о которой не сообщалось.

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Линдси Слоун – Валери Биркхед

Линдси Слоун сыграла Валери – одну из подруг Сабрины. Ее героиня появилась в сериале всего на два сезона. Сейчас женщине 49 лет, и после сериала она продолжила актерскую карьеру.

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