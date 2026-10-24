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Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
3,3 т.
Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела
Депутатша ВР Украины Елизавета Ясько. Источник: Facebook / Lisa Yasko

Народная депутатша Украины Елизавета Ясько пытается взыскать алименты с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого она родила дочь Жасмин. Кроме того, украинка хочет лишить его родительских прав.

Об этом стало известно из сайта Единого реестра судебных решений. Также информация опубликована на сайте Шевченковского районного суда города Киева.

Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Источник: Facebook / Mikheil Saakashvili

Что известно о судебном процессе

Летом этого года политик просила Шевченковский райсуд города Киева выдать приказ о взыскании алиментов.

Судья не получила информации, которая позволяла бы "установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица-должника", то есть Саакашвили, поэтому отказала в выдаче судебного приказа.

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Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела

Фрагмент определения. Источник: Скриншот reyestr.court.gov.ua

Позже на портале появилось сообщение о том, что дело направлено в апелляционный суд.

Также Шевченковский райсуд города Киева зарегистрировал еще одно дело, в котором Ясько подала иск к Саакашвили, требуя лишить его родительских прав.

Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела

Информация столичного Шевченковского районного суда. Источник: Скриншот court.gov.ua

Нардепша Ясько через суд требует алиментов от Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме: подробности дела

Елизавете Ясько 36 лет. Источник: Facebook / Lisa Yasko

Что известно об отношениях Елизаветы Ясько и Михеила Саакашвили

О романе политиков медиа узнали еще в 2020-м; примерно через год пара подтвердила отношения. Ясько младше Саакашвили на 22 года. СМИ заявляли, что она периодически жила в резиденции бывшего президента Грузии в поселке Лесники на Киевщине.

Ясько призналась, что стала мамой, в посте, посвященном Дню защиты детей 1 июня 2023 года. Сначала она не раскрывала пол ребенка, а также не уточняла, когда именно родила.

"Мой ребенок – это моя любовь. Для отца наш ребенок – это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и которого так хотел, гордясь своим паспортом гражданина Украины..." – написала тогда нардепша.

Позже в своей декларации женщина раскрыла, что дочь получила ее собственную фамилию. Ребенка зовут Ясько Жасмин Михеевна.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года; с тех пор он находится в заключении.

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили.

Ясько и Саакашвили. Источник: Lisa Yasko / Facebook

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Украине некоторые народные депутаты получили от государства выплаты в рамках программ "Зимняя єПідтримка" или "Национальный кешбэк". У некоторых из них государственными программами поддержки пользовались родственники.

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