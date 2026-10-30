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Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
2,5 т.
Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке
Надя Дорофеева попала в больницу. Источник: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надежда Дорофеева оказалась в больнице. Совсем недавно артистка начала выходить на сцену после экстренной отмены всех концертов из-за кровоизлияния в голосовую связку, а теперь ее снова подвело здоровье.

Об этом стало известно из Instagram-stories мужа исполнительницы, ресторатора Михаила Кацурина. Он показал снимок Дорофеевой на больничной койке, на котором звезда предстала в хорошем настроении, готовясь к приему пищи.

Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Кацурин показал фото Дорофеевой из больницы. Источник: Скриншот

В подписи к фото Михаил Кацурин не оставил никакой информации, которая пролила бы свет на то, почему певице понадобилась помощь врачей. Да и сама Надя Дорофеева пока никак не прокомментировала свое самочувствие в соцсетях.

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Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Пока неизвестно, почему звезде снова понадобилась помощь врачей. Источник: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что за последние несколько месяцев артистка не впервые попала в медицинское учреждение. В конце августа Надя Дорофеева сообщила, что у нее произошло кровоизлияние в голосовую связку, из-за которого ей пришлось срочно отменить все запланированные мероприятия. Врач четко дала понять артистке, что из-за этого серьезного диагноза ей может понадобиться операция, поэтому рекомендовала соблюдать "голосовой покой".

"Мне запретили петь и говорить ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связку. Как это случилось, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии – горло немного болело, но я подумала, что это просто концертная усталость. Моя врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась", – делилась звезда.

Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Летом Дорофеева отменила концерты из-за кровоизлияния в связку. Источник: Скриншот

Возобновить концертную деятельность Надя Дорофеева смогла во второй половине сентября. Тогда в соцсетях артистка объявила, что наконец выйдет на сцену в Харькове после вынужденной паузы.

Надя Дорофеева снова попала в больницу после отмены концертов: Кацурин показал певицу на больничной койке

Месяц назад артистка возобновила концертную деятельность. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов впервые рассказал о перенесенном инсульте и о том, как проходит его реабилитация.

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