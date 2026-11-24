Российский актер Сергей Джигурда, старший брат шоумена Никиты Джигурды, оказался "ветераном боевых действий". Об этом он сам проговорился во время разговора с российскими журналистами, которые обратились к нему за комментарием по поводу госпитализации близкого родственника с инфарктом.

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Учитывая многолетнюю пророссийскую позицию артиста и его публичную поддержку оккупантов, это заявление привлекает особое внимание: есть основания предполагать, что он мог участвовать в войне против Украины на стороне России. Ирония ситуации заключается в том, что Никита Джигурда родился в Киеве, а Сергей – в Лубнах на Полтавщине, и по рождению оба имели украинское гражданство.

Однако Никита Джигурда в декабре 2022 года получил российский паспорт, а судьба его старшего брата, который также является уроженцем Украины, остается неизвестной.

Отметим, о своей "военной деятельности" Сергей Джигурда проговорился, когда российское СМИ связалось с ним из-за инфаркта младшего брата. Однако тот дал понять, что не следит за жизнью родственника. Вместо этого в своем ответе он назвал себя "заслуженным артистом" и "ветераном боевых действий".

"Извините, я ничего об этом не знаю. Как только там что-то случилось с Никитой, вы сразу начинаете суетиться. А то, что у меня, например, у заслуженного артиста, ветерана боевых действий, жена в больнице уже два года чуть ли не умирает, вам безразлично. Так что извините, пожалуйста, мне не до Никиты", – заявил Сергей.

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В открытых биографических сведениях о Сергее Джигурде нет упоминаний о службе в армии, а его страницы в соцсетях не обновляются с 2021 года. Но в августе 2022-го украинское запорожское издание "ЗаБор" сообщало о приезде Сергея Джигурды в оккупированную часть Запорожской области в составе группы российских артистов-пропагандистов. Тогда он посетил расположение бригады "Алания" Северной Осетии, которая воевала против Украины.

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Во время разговора с журналистами актер также рассказал о тяжелом состоянии своей жены, актрисы Людмилы Татаровой. По его словам, женщина уже два года борется с онкологическим заболеванием. За это время она похудела с 70 до 43 килограммов и перенесла несколько операций.

У Людмилы диагностировали карциноматоз – распространение многочисленных метастазов. После хирургического вмешательства они остались, а состояние актрисы настолько ухудшилось, что она почти не ходит и не может самостоятельно питаться.

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"Она находится в больнице, и ее нужно перевести из одного медицинского учреждения в другое. Сейчас Людмила лежит в хирургическом отделении, а ей необходимо проходить химиотерапию. В этой больнице ее не проводят. Нужно перевести ее туда, где есть и хирургия, и химиотерапия. Но ее хотят выписать домой в состоянии, когда она практически не ходит, лежит, ничего не ест и постоянно подключена к капельнице. У нее торчат трубки со всех сторон", рассказал Сергей.

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Почему братья Джигурды перестали общаться

В детстве Сергей и Никита были близки. Младший брат, по его собственным словам, помогал старшему строить карьеру в Москве: убедил переехать в российскую столицу, уступил ему главную роль в одном из проектов и даже познакомил с будущей женой.

Но во второй половине 2010-х годов отношения между родственниками испортились. Сергей начал публично критиковать поведение Никиты, а в 2017 году рассказал о его психологических проблемах и заявил, что в молодости родители даже отправляли шоумена в психиатрическую больницу. Младший брат воспринял эти слова как предательство.

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Позже они встречались на телевизионных ток-шоу, пытаясь выяснить отношения, однако помириться так и не смогли. Никита утверждал, что не держит на Сергея зла и время от времени пытается восстановить контакт. Однако старший брат предпочитает оставаться в стороне от его жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Никита Джигурда попал в реанимацию с инфарктом. 65-летний опальный актер сначала не хотел обращаться за помощью, однако из-за ухудшения самочувствия жене все же пришлось вызвать бригаду медиков.