''Давно в зеркало на себя смотрела?'' Ургант и Варнава публично оскорбили первую леди Франции на шоу в Европе. Видео

Российские шоумены Иван Ургант и Екатерина Варнава публично высмеяли первую леди Франции Брижит Макрон. Во время выпуска российского шоу "Живой Ургант", запись которого, по словам политтехнолога Алексея Голубицкого, состоялась в Ницце (Франция), артистка повторила давние фейки о том, что жена французского президента якобы является мужчиной.

Видео дня

Фрагмент программы Голубицкий опубликовал в Facebook. На видео Варнава рассказывает о том, как узнала о браке Эммануэля Макрона, после чего упоминает пол его супруги.

"Потом я узнала, что Макрон женат. То ли на мужчине, то ли на женщине, там до конца непонятно", – сказала Варнава.

Сам Голубицкий сопроводил видео резкой критикой российских артистов, которые позволяют себе подобные шутки за пределами России, особенно в стране, которая их приютила. Он назвал поведение Варнавы типичным для россиян и обратил внимание на то, что подобные высказывания прозвучали во Франции.

Речь идет о давней конспирологической теории в отношении Брижит Макрон. В сети на протяжении многих лет распространялись ложные утверждения о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Сторонники этой теории также заявляли, что ее первый брак и документы якобы являются вымышленными.

Скандальные слухи о Брижит Макрон начали активно распространяться еще в 2021 году. Тогда в соцсетях появились публикации, авторы которых называли себя "независимой журналисткой и медиумом". Они утверждали, что первого мужа Брижит якобы никогда не существовало, а ее документы подделаны.

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Однако эти утверждения не соответствуют действительности. Брижит Макрон действительно была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером и имеет троих детей от первого брака. В 2023 году французский суд признал двух женщин виновными в клевете за распространение утверждений о том, что жена президента якобы родилась мужчиной.

Под публикацией Голубицкого со скандальным заявлением Варнавы украинцы резко отреагировали на слова артистки. Часть пользователей возмутилась тем, что российские знаменитости продолжают приезжать в Европу и позволяют себе унижать людей из страны, которая их принимает.

Главные истории дня

"Как эти два урода получают от Макрона шенгенскую визу? Как их вообще пускают во Францию?"

"Человек, который это сказал, сам непонятно кто: мужчина или женщина. Какое-то отвратительное создание".

"Может, после такого "юмора" прогонят этих "артистов" домой на болота? Навсегда! Я бы прогнал!"

"Кто их впускает в Европу? Ни морали, ни совести, ни уважения к другим, москаль есть москаль".

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"Она давно в зеркало на себя смотрела? Какая-то селедка".

"Она редкая дура и пьяница. Да еще и неблагодарная. Имея разрешение на показ во Франции своего дерьмового шоу, плевать на руку, которая дает тебе хлеб – типичное поведение россиян".

"Прийти в чей-то дом, улыбаться в лицо, а за спиной наделать кучу – это очень по-русски. И, конечно, между собой "паржать", какие же все, кроме них, тупые идиоты. Нечисть болотная!"

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В то же время отношение Варнавы к полномасштабной войне России против Украины не является однозначно пророссийским. После начала вторжения она опубликовала антивоенный пост, в котором писала, что ей "ужасно страшно" от людей, которые радуются войне и называют ее "защитой" и "освобождением". Впоследствии этот пост был удален.

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В то же время Варнава не разорвала связей с Россией и после отъезда в Армению вернулась в Москву и продолжила работать в российских проектах. Сейчас она живет и работает на Кипре, а квартиру в Москве продала.

К тому же у Варнавы непростые отношения с Украиной. В 2016 году она незаконно посетила оккупированный Крым, после чего ее внесли в базу "Миротворца" и запретили въезд в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в шоу россиянки Кати Варнавы появились трое украинских хореографов.