На каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото
Британская актриса Хелен Миррен произвела фурор на премьере кинокартины "Талант к убийству" своим эффектным внешним видом. 81-летняя звезда культовых фильмов "Форсаж" и "Клуб убийств по четвергам" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в гламурном total-black наряде и туфлях-лодочках на каблуках.
В своем образе лауреатка премии "Оскар" гармонично сочетала элегантность и нотку эпатажа. Она одела ребристый топ с длинными рукавами, объемную ситцевую юбку и атласный корсет, который подчеркнул талию, пишет Daily Mail.
Несколько акцентов в аутфите Хелен Миррен расставила с помощью аксессуаров. Она надела многослойное жемчужное ожерелье, объемные серьги и кольцо. В руках актриса держала аккуратную черную сумочку.
А вот в макияже звезда "Форсажа" немного "поиграла" с цветами. Миррен подчеркнула взгляд черной подводкой, а на губы нанесла сияющую розовую помаду.
Свой наряд для красной дорожки знаменитость завершила стильной прической. Она зачесала большую часть волос на одну сторону, сделав асимметричную укладку.
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