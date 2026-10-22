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На каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
3,0 т.
На каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото
Хелен Миррен на каблуках поразила эффектным выходом на красную дорожку

Британская актриса Хелен Миррен произвела фурор на премьере кинокартины "Талант к убийству" своим эффектным внешним видом. 81-летняя звезда культовых фильмов "Форсаж" и "Клуб убийств по четвергам" вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в гламурном total-black наряде и туфлях-лодочках на каблуках.

В своем образе лауреатка премии "Оскар" гармонично сочетала элегантность и нотку эпатажа. Она одела ребристый топ с длинными рукавами, объемную ситцевую юбку и атласный корсет, который подчеркнул талию, пишет Daily Mail.

На каблуках в 81 год: звезда ''Форсажа'' и ''Клуба убийств по четвергам'' ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

Хелен Миррен сияла на красной дорожке в эффектном монохромном образе

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Несколько акцентов в аутфите Хелен Миррен расставила с помощью аксессуаров. Она надела многослойное жемчужное ожерелье, объемные серьги и кольцо. В руках актриса держала аккуратную черную сумочку.

На каблуках в 81 год: звезда ''Форсажа'' и ''Клуба убийств по четвергам'' ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

81-летняя звезда "Форсажа" поразила гламурным выходом в свет

А вот в макияже звезда "Форсажа" немного "поиграла" с цветами. Миррен подчеркнула взгляд черной подводкой, а на губы нанесла сияющую розовую помаду.

На каблуках в 81 год: звезда ''Форсажа'' и ''Клуба убийств по четвергам'' ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

Актриса дополнила образ массивными украшениями

Свой наряд для красной дорожки знаменитость завершила стильной прической. Она зачесала большую часть волос на одну сторону, сделав асимметричную укладку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 93-летняя Джоан Коллинз поразила неожиданным стилистическим решением на Неделе моды в Лондоне.

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