Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает кровавую политику Кремля, внезапно отменила пять концертов в России до конца 2026 года. Предательница, которая еще недавно попала в скандал из-за рекламы мошеннического интернет-магазина, теперь заговорила о порче и пожаловалась, что ее слишком сильно захейтили. Что именно заставило артистку отказаться от выступлений, она объяснять не спешит.

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По данным российских медиа, из гастрольного графика Долиной исчезли концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске. Сама певица утверждает, что отменила их добровольно, поскольку хочет отдохнуть и подготовить новую программу. При этом она намекнула на серьезные причины, которые пока предпочитает держать в тайне.

"Меня сейчас настолько захейтили, что у меня такое ощущение, будто меня кто-то сглазил, знаете, будто кто-то навел на меня порчу. Просто такое ощущение. Поэтому давайте лучше поговорим о хорошем, например, о творчестве", – заявила Долина во время общения с прессой на публичном мероприятии.

Когда представители медиа спросили, почему она отменила концерты и связано ли это со здоровьем, предательница подтвердила, что сама приняла это решение. Однако рассказывать, что именно произошло, не захотела.

"Причины есть, и они серьезные, но я не хочу сейчас их озвучивать. Я просто хочу немного отдохнуть, спокойно подумать, подготовить новую программу. А в следующем году уже снова начать формировать гастрольные поездки", – объяснила артистка.

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Разговоры о порче прозвучали вскоре после очередного скандала с участием певицы. Как сообщали российские медиа, Долина вместе с балериной Анастасией Волочковой и певцом Прохором Шаляпиным прорекламировала интернет-магазин, который обещал покупателям скидки на технику Apple, Samsung и Dyson, но в итоге оставил людей без заказов и денег.

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По предварительным оценкам, около 200 покупателей могли потерять в общей сложности 10 млн рублей. Схема, по данным российской прессы, была довольно простой: клиенты вносили полную предоплату за гаджеты, которые должны были доставить из Дубая, однако обещанную технику так и не получали.

Втереться в доверие к знаменитостям организаторам схемы помогли подарки. Долина и ее коллеги получили новые iPhone в обмен на рекламные упоминания магазина. Певица даже пожелала компании долгих лет в бизнесе – правда, похоже, не все ее клиенты дождались хотя бы своих заказов.

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Дополнительное возмущение россиян вызвало то, что фотографии артистов для рекламной кампании разместили на фоне украинского флага. Сама Долина публично не стала подробно объяснять свое участие в этой истории.

Напомним, ранее певица и сама становилась жертвой мошенников. В 2024 году она сообщила, что после продажи московской квартиры перевела злоумышленникам 112 млн рублей, поверив, что таким образом спасает свои деньги и недвижимость. Однако позднее суд признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Эта история получила в России широкую огласку и даже получила название "эффект Долиной".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, куда переехала предательница Лариса Долина после того, как ее выставили из московской квартиры.