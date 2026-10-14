На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоРоссия массированно атаковала энергетику Киева: есть жертвы, начались аварийные отключения. ФотоИллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоО чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. ФотоИллюстрация к гороскопуДень пройдет успешно, но лучше избегать раздражающих людей: Рыбы получите деньги, а Весы проблемы – гороскоп на 14 октябряВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКИллюстрация - украинцы в ПольшеУкраинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знатьСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаОтключение света в Украине. ИллюстрацияНачались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октября

На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 2,5 т.
На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций
На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент. Источник: Instagram Тины Кароль

Певица Тина Кароль пережила неожиданный момент во время концерта в Полтаве. Когда артистка исполняла песню "Закрили твої очі", посвященную ее покойному мужу Евгению Огиру, на сцену внезапно влетела птица или летучая мышь. Певица на мгновение остановилась, внимательно следила за незваным гостем и удивленно отреагировала на его появление.

Видео необычного момента опубликовали в TikTok. Зрители назвали этот момент особенно символичным из-за того, что животное появилось именно во время исполнения композиции, в которой Кароль поет о тоске по любимому человеку и надежде снова увидеть его.

В комментариях зрители уточнили, что на сцену прилетела не птица, как многие подозревали, а летучая мышь.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 6,6 т.
Распространяли российскую пропаганду: в Украине заблокировали ещё 39 YouTube-каналов, в том числе мультсериал "Маша и Медведь"
icon 6,6 т.
Распространяли российскую пропаганду: в Украине заблокировали ещё 39 YouTube-каналов, в том числе мультсериал "Маша и Медведь"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 4,7 т.
Где сейчас герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ
icon 4,7 т.
Где сейчас герой мема "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", который влез в эфир израильских новостей, и как его изменила служба в ВСУ
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 1,9 т.
"Веня" заболел". Звезды показали, о чем говорили со звездой "Лиги смеха" перед внезапной смертью, и с болью отреагировали на трагическую новость
icon 1,9 т.
"Веня" заболел". Звезды показали, о чем говорили со звездой "Лиги смеха" перед внезапной смертью, и с болью отреагировали на трагическую новость

На самих кадрах видно, как артистка неожиданно прерывает пение, а когда летучая мышь подлетает к ней, протягивает руку и следит за ее полетом. Впоследствии Кароль удивленно смотрит на зрителей, улыбается и качает головой, словно не может поверить в то, что произошло. Зал встретил этот момент аплодисментами.

На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

На концерт Кароль прилетел летучая мышь. Источник: скриншот

Интересно, что это произошло, когда артистка исполняла куплет, в котором звучат слова о попытках найти любимого человека среди прохожих и надежде на встречу с ней хотя бы во сне:

В обличчях перехожих шукаю я тебе.

На зустріч сподіваюсь, бо надія живе.

Можливо в телефоні, а може уві сні –

Ти прийдеш і скажеш, як завжди мені:

Люблю тебе... Люблю тебе... – а я...

Отметим, что Тина Кароль посвятила песню "Закрили твої очі" своему мужу Евгению Огиру, который умер 28 апреля 2013 года после борьбы с раком. Певице тогда было 27 лет. Она осталась одна с маленьким сыном Вениамином.

На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

Тина Кароль с Евгением Огиром и сыном Вениамином в 2012 году. Источник: Viva!

Кароль и Огир познакомились весной 2006 года на фестивале "Таврические игры" в Каховке Херсонской области. Сначала их связывали рабочие отношения, ведь мужчина впоследствии стал продюсером артистки. Однако профессиональное сотрудничество переросло в романтические отношения.

В январе 2008 года пара тайно поженилась, а в июне того же года обвенчалась в Киево-Печерской лавре. Осенью у супругов родился сын Вениамин.

На концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций

Тина Кароль с сыном. Источник: instagram.com/tina_karol

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и о том, вернется ли Вениамин в Украину после достижения 18-летия.

Похожие темы
смертьконцертзвездыПолтаваТина КарольТина КарольЕвгений ОгирЕвгений Огир
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться