''На голову не налазило''. Появились новые подробности о жизни ''пропавшей'' Сестрички Вики: какую артистку она пригласила в гости после 30 лет молчания

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о неожиданной встрече с Викторией Врадий, известной многим как "Сестричка Вика". Звезда украинского рока 90-х, которая еще в 1993 году уехала в США, сама пригласила младшую коллегу в гости. До этого артистка около 30 лет не давала интервью.

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Об этом Соловий рассказала в эфире FM Галичина. По словам певицы, связаться с Врадий ей помог Владимир Бебешко, который передал один из телефонных номеров своей первой жены.

Соловий призналась, что долго звонила по разным номерам, однако никто не отвечал. И вдруг однажды услышала в трубке голос Сестрички Вики.

"В декабре прошлого года я получила от Владимира Бебешко один из ее телефонных номеров. Я звонила на все, очень долго, никто не отвечал, и вдруг я слышу: "Алло!" И у меня аж мурашки по коже побежали, ну в приятном смысле, конечно", – вспомнила артистка.

Врадий, по словам Соловий, согласилась передать ей право исполнить одну из своих песен, хотя до этого они не были знакомы.

"Она уже 30 лет живет в Калифорнии, и у нее совсем другой образ жизни, она не поет. И каким-то образом во время разговора по телефону она доверила мне эту песню", – рассказала Соловий.

Впоследствии этот телефонный разговор перерос в личную встречу. Когда появилась возможность приехать в США, Врадий пригласила Соловий к себе.

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"Когда я уже приступила к работе, появилась возможность поехать к ней в гости. Она меня пригласила, и это было для меня совершенно неожиданно. Это была такая творческая поездка, путешествие", – сказала Кристина Соловий.

Для певицы эта встреча стала особенной еще и из-за разницы в возрасте и творческом опыте. Как пояснила артистка, Сестричка Вика уехала из Украины в 1993 году, а сама Соловий родилась в том же году.

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"Она не давала интервью 30 лет, и она согласилась. Это не интервью, это разговор двух певиц, двух артисток: одной, которая покинула Украину в 1993 году, и второй, которая родилась в 1993 году", – отметила Соловий.

Их беседа состоялась в День Независимости Украины, то есть 24 августа. Изначально Соловий не планировала делать из нее публичный материал, ведь хотела просто пообщаться с артисткой, которую называет "человеком-эпохой".

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Однако впоследствии исполнительница решила, что эта история важна для ее творческого исследования украинской музыки и разных поколений артистов.

"Я просто хотела с ней пообщаться. А потом я подумала, что в этом исследовании участвуют люди разных поколений. Я хочу, чтобы они прочувствовали эту эпоху, а она – человек-эпоха, для меня она икона", – пояснила певица.

Что известно о Сестричке Вике

Виктория Врадий была одной из самых ярких украинских рок-исполнительниц конца 1980-х – начала 1990-х годов. Еще школьницей она выступала в ВИА "Арника", а впоследствии стала солисткой джаз-рок-группы Юрия Варума "Лабиринт".

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В 1989 году Врадий победила на первом фестивале "Червона рута" в категории рок-исполнителей. После этого она начала сольную карьеру и обрела популярность под сценическим именем Сестричка Вика.

В 1993 году артистка уехала в США. Там она поселилась в Лос-Анджелесе и некоторое время продолжала заниматься музыкой, однако впоследствии ушла со сцены. Врадий работала в больнице, водила такси и была менеджером.

Сейчас Сестричка Вика продолжает жить в США и получает пенсию. По словам ее знакомых, артистка время от времени приезжала в Украину, но возвращаться к активной музыкальной карьере не стала.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Соловий отказалась выступать на концерте памяти Степана Гиги и назвала причину. Артистка пожаловалась, что ей не сообщили о решении включить ее в список артистов концерта.