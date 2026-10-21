На фронте погиб Кирилл ''Акуратный'' – один из первых украинских блогеров: чем он известен

На фронте погиб украинский видеоблогер Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом Кирюша Аккуратный. Защитнику было 35 лет, он служил в 143-й отдельной механизированной бригаде. В свое время он принадлежал к поколению блогеров, которые стали популярными на украинском YouTube еще в начале 2010-х годов.

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Печальную новость подтвердил его друг, блогер Богдан Кисляк. В Facebook он опубликовал эмоциональный пост, в котором вспомнил годы дружбы и признался, что не может поверить в эту утрату.

"Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так... Ты должен был дожить до глубокой старости и стать крутым дедушкой с татуировками и увлекательными историями для внуков", – написал Кисляк.

Он вспомнил все праздники и разные моменты, которые они провели вместе. Богдан Кисляк поблагодарил друга за общие воспоминания и попросил прощения, если когда-то обидел его.

"Спасибо тебе за все, я невероятно рад, что имел честь знать тебя лично. Рад, что мы проводили все самые ценные моменты вместе: все праздники, дни рождения, Рождество и Новый год, даже День влюбленных – и в тот день ты был с нами. Извини, если что-то не так. Мне тебя очень не хватает", – добавил блогер.

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В конце поста он назвал Кирилла рок-звездой, душой компании, замечательным человеком и верным сыном своей Родины.

По словам его друга, он погиб 15 октября 2026 года. Информацию о месте и времени прощания обещают сообщить позже.

Как известно из Instagram самого "Акуратного", в мае 2025 года он сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Тогда блогер рассказал о начале военной службы и прохождении базовой военной подготовки.

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"Как видите, настало и мое время вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Морально я был к этому готов, но от этого не становится намного легче, ведь я прохожу обучение в самом жестком и легендарном учебном центре Украины", – говорил он.

Кирилл Солошенко был одним из блогеров, которые приобрели популярность на YouTube в 2010-х годах. Его знали под псевдонимом Кирюша Аккуратный, а также по появлениям в видео других интернет-звезд того времени.

Свой YouTube-канал он создал в июле 2014 года. На нем было опубликовано более 150 видео, которые в общей сложности набрали более 6,4 миллиона просмотров. Аудитория канала насчитывала около 82 тысяч подписчиков.

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Кирилл поддерживал контакты с другими известными представителями раннего украинского YouTube. В частности, его имя упоминал блогер Саша Шапик, который еще в январе 2014 года называл "Акуратного" своим другом. Впоследствии в сети появились их совместные ролики, среди которых видео под названием "Драка Шапика и Кирюши из-за еды".

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