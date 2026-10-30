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"Мы должны и дальше помогать": звезда "Игры престолов" сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
486
"Мы должны и дальше помогать": звезда "Игры престолов" сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы
Николай Костер-Вальдау обратился к миру после ночи в киевском метро

Актер Николай Костер-Вальдау, наиболее известный широкой аудитории по роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", сделал важное заявление после неожиданного визита в Украину. Звезда провел одну ночь в киевском метро, прячась от российских атак, и подчеркнул: для него это стало опытом, тогда как для тысяч украинцев – одним из немногих способов уберечь свои жизни.

Учитывая это, он обратился к миру с призывом не прекращать поддерживать гражданское население Украины во время кровавой войны. На этом знаменитость акцентировал внимание в своих Instagram-stories.

''Мы должны и дальше помогать'': звезда ''Игры престолов'' сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы

Николай Костер-Вальдау рассказал миру о реалиях жизни украинцев во время войны. Источник: Скриншот

"Провел ночь в киевском метро. Ночь была довольно тяжелой. Мне пришлось провести там всего одну ночь, а затем рассказать о своем опыте, но для тысяч украинцев это необходимость, чтобы защититься во время обстрелов. Мы должны и дальше помогать мирному населению и придерживаться правил и принципов, с которыми согласились все", – написал актер.

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Чтобы показать миру еще больше жутких реалий жизни украинцев в условиях полномасштабной войны, Николай Костер-Вальдау опубликовал скриншот с уведомлениями о воздушной тревоге в Киеве. На снимке видно, что три ночи подряд объявлялась угроза ракетного обстрела украинской столицы со стороны России.

''Мы должны и дальше помогать'': звезда ''Игры престолов'' сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы

Актер показал, как часто в Украине объявляют угрозу ракетного обстрела со стороны РФ. Источник: Скриншот

Напомним, что о приезде звезды "Игры престолов" в Украину стало известно 29 октября. В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как актер проехал на поезде до одной из станций киевского метрополитена, где укрывался после объявления об угрозе вражеского воздушного удара.

Николай Костер-Вальдау лично столкнулся с вызовами, которые российская агрессия поставила перед народом Украины, ведь вместо того, чтобы провести ночь в комфортной постели, был вынужден спать на раскладушке. Однако, несмотря на непростые условия, он был приветлив с поклонниками и успел сделать с ними несколько совместных фото.

''Мы должны и дальше помогать'': звезда ''Игры престолов'' сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы

Звезда "Игры престолов" приехал в Украину. Источник: x.com/KhaosodOnline

''Мы должны и дальше помогать'': звезда ''Игры престолов'' сделал первое заявление после ночи в метро и показал всему миру, как живут украинцы

Актер сделал фото с украинскими фанатами. Источник: threads.com/veta_zadorozhnaya

Стоит отметить, что Николай Костер-Вальдау поддерживает Украину еще с 2022 года. Тогда знаменитость, который является послом доброй воли Программы развития Организации Объединенных Наций, присоединился к инициативе Stand Up for Ukraine, целью которой стал сбор средств и привлечение внимания к гуманитарным потребностям украинцев. Зимой 2026-го звезда "Игры престолов" принял участие в мероприятии "Украинские голоса – истории свободы".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что голливудская звезда Лиев Шрайбер побывал на месте прилета в Киеве и упрекнул США.

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