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"Мы подарили ей квартиру в центре Киева": Саакашвили отреагировал на судебный иск нардепа Ясько об алиментах

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
7,1 т.
Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили.
Ясько и Саакашвили. Источник: Lisa Yasko / Facebook

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал иск народного депутата Украины Елизаветы Ясько об алиментах на их общую дочь Жасмин. Он заявил, что уважает Ясько и благодарен ей за воспитание ребенка в сложных условиях.

По словам Саакашвили, его семья финансово поддерживает дочь, а в 2022 году ей подарили квартиру в центре Киева. Об этом он написал в соцсети Х.

Что Саакашвили сказал об иске Ясько об алиментах

Михеил Саакашвили опубликовал заявление по поводу иска Елизаветы Ясько в отношении их общей дочери Жасмин. Он подчеркнул, что уважает народного депутата Украины, которая воспитывает ребенка в чрезвычайно сложных условиях.

"Я глубоко уважаю Лизу, которая, будучи народным депутатом Украины, мужественно работает на благо своей страны и воспитывает нашу замечательную дочь Жасмин в чрезвычайно сложных условиях – под постоянными обстрелами", – отметил Саакашвили.

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Он также заявил, что очень любит дочь и искренне заботится о ее благополучии. По словам политика, Жасмин родилась уже после того, как он оказался в заключении, которое назвал политически мотивированным.

Саакашвили заявил о финансовой поддержке дочери

По словам Саакашвили, из-за заключения он сейчас не может видеться с Жасмин. Поэтому его мать Гиули несколько раз навещала внучку в Киеве и других европейских городах.

Он утверждает, что все это время его мать оказывала девочке ежемесячную финансовую поддержку и продолжает это делать.

"Кроме того, моя мать продала часть семейного имущества в Грузии, а в 2022 году подарила Жасмин квартиру в центре Киева", – сообщил Саакашвили.

Саакашвили заверил, что семья будет заботиться о Жасмин

Бывший президент Грузии подчеркнул, что он и его семья берут на себя ответственность за дочь и впредь будут заботиться о ней.

Саакашвили также выразил надежду, что вскоре окажется на свободе и сможет лично быть рядом с Жасмин.

"Надеюсь, что вскоре окажусь на свободе и смогу лично быть рядом с дочерью, даря ей отцовскую любовь и заботу", – написал он.

Как сообщал , народная депутатка Украины Елизавета Ясько пытается взыскать алименты с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, от которого родила дочь Жасмин. Кроме того, украинка хочет лишить его родительских прав. 

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