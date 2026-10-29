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"Мурик" вспомнил, на какой симптом жаловался "Дизель" в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать "скорую"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
456
"Мурик" вспомнил, на какой симптом жаловался "Дизель" в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать "скорую"
На какой симптом жаловался "Дизель" в последнем разговоре перед смертью. Источник: facebook.com/diezel.greengrey

Музыкант Дмитрий Муравицкий, известный как "Мурик", рассказал, на что жаловался его коллега по Green Grey Андрей Яценко ("Дизель") во время их последнего телефонного разговора. По словам артиста, друг упомянул о неприятных ощущениях за грудиной, однако они договорились перенести обследование на понедельник. 20 октября 2025 года, в тот же понедельник, музыкант внезапно умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

О последнем разговоре с Яценко "Мурик" рассказал в интервью ЖВЛ. Он признался, что теперь понимает: при таких симптомах, возможно, стоило не ждать начала рабочей недели, а сразу вызвать медиков.

"Мы говорили, что съемку стоит перенести, потому что идет дождь. И тогда Андрей сказал, что не очень хорошо себя чувствует, какие-то неприятные ощущения за грудиной. Я говорю, что нужно сделать кардиограмму. Он говорит: "Да, я договорился на понедельник", – вспомнил музыкант.

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Он объяснил, что они обычно обращались в клиники, которые находились поблизости, однако те должны были открыться только в понедельник. Теперь "Мурик" предполагает, что в такой ситуации нужно было настоять на неотложной помощи.

"Возможно, надо было сказать: "Слушай, не стоит медлить, нужно вызвать "скорую" или какую-нибудь службу", – поделился артист.

''Мурик'' вспомнил, на какой симптом жаловался ''Дизель'' в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать ''скорую''

Близкие "Дизеля" рассказывали, что накануне он жаловался на боль в сердце, но к врачам не обращался. Источник: instagram.com/greengreyofficial

По словам Муравицкого, после смерти друга он анализировал их последний разговор, однако не винит себя в том, что не смог предвидеть трагедию. Он признает, что люди нередко невнимательно относятся к собственному здоровью, а некоторые симптомы могут оставаться без должного внимания.

"Не то чтобы грызть себе локти. Мы вообще иногда невнимательно относимся к себе. И, может быть, была какая-то симптоматика, на которую можно было обратить внимание и раньше. Но я же не врач", – сказал "Мурик".

''Мурик'' вспомнил, на какой симптом жаловался ''Дизель'' в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать ''скорую''

Трагедия с "Дизелем" произошла 20 октября 2025 года. Источник: instagram.com/murik_greengrey

Что известно о смерти Андрея "Дизеля" Яценко

Андрей Яценко умер 20 октября 2025 года в возрасте 55 лет. Он был гитаристом, сооснователем и одним из лидеров украинской рок-группы Green Grey.

После начала полномасштабного вторжения России музыкант присоединился к защите Украины. В июне 2022 года он подписал контракт и некоторое время служил в батальоне "Мрия". По окончании трехлетнего контракта ушел со службы.

Прощание с Яценко состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

''Мурик'' вспомнил, на какой симптом жаловался ''Дизель'' в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать ''скорую''

Прощание с Яценко состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жена музыканта, рэпер Евгения Фара, рассказывала, что он не жаловался на самочувствие. В то же время родная тетя артиста Айя Коростылева предполагала, что болезнь могла давать о себе знать и раньше, но Андрей не придавал этому значения и не любил врачей.

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