''Мурик'' вспомнил, на какой симптом жаловался ''Дизель'' в последнем разговоре перед внезапной смертью: нужно было сразу вызвать ''скорую''

Музыкант Дмитрий Муравицкий, известный как "Мурик", рассказал, на что жаловался его коллега по Green Grey Андрей Яценко ("Дизель") во время их последнего телефонного разговора. По словам артиста, друг упомянул о неприятных ощущениях за грудиной, однако они договорились перенести обследование на понедельник. 20 октября 2025 года, в тот же понедельник, музыкант внезапно умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Видео дня

О последнем разговоре с Яценко "Мурик" рассказал в интервью ЖВЛ. Он признался, что теперь понимает: при таких симптомах, возможно, стоило не ждать начала рабочей недели, а сразу вызвать медиков.

"Мы говорили, что съемку стоит перенести, потому что идет дождь. И тогда Андрей сказал, что не очень хорошо себя чувствует, какие-то неприятные ощущения за грудиной. Я говорю, что нужно сделать кардиограмму. Он говорит: "Да, я договорился на понедельник", – вспомнил музыкант.

Он объяснил, что они обычно обращались в клиники, которые находились поблизости, однако те должны были открыться только в понедельник. Теперь "Мурик" предполагает, что в такой ситуации нужно было настоять на неотложной помощи.

"Возможно, надо было сказать: "Слушай, не стоит медлить, нужно вызвать "скорую" или какую-нибудь службу", – поделился артист.

РЕКЛАМА

По словам Муравицкого, после смерти друга он анализировал их последний разговор, однако не винит себя в том, что не смог предвидеть трагедию. Он признает, что люди нередко невнимательно относятся к собственному здоровью, а некоторые симптомы могут оставаться без должного внимания.

"Не то чтобы грызть себе локти. Мы вообще иногда невнимательно относимся к себе. И, может быть, была какая-то симптоматика, на которую можно было обратить внимание и раньше. Но я же не врач", – сказал "Мурик".

Главные истории дня

Что известно о смерти Андрея "Дизеля" Яценко

Андрей Яценко умер 20 октября 2025 года в возрасте 55 лет. Он был гитаристом, сооснователем и одним из лидеров украинской рок-группы Green Grey.

После начала полномасштабного вторжения России музыкант присоединился к защите Украины. В июне 2022 года он подписал контракт и некоторое время служил в батальоне "Мрия". По окончании трехлетнего контракта ушел со службы.

Прощание с Яценко состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жена музыканта, рэпер Евгения Фара, рассказывала, что он не жаловался на самочувствие. В то же время родная тетя артиста Айя Коростылева предполагала, что болезнь могла давать о себе знать и раньше, но Андрей не придавал этому значения и не любил врачей.