Мечтала о двоих детях до 40 лет: alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЮжная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FTЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундомЭкс-генпрокурор Луценко о главе Агентства восстановления Федорове: человек с очень подозрительным бэкграундом"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорахБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из УкраиныБизнесмен, находившийся в розыске из-за присвоения бюджетных средств, уехал из Украины: его компания массово выигрывает тендерыКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоОккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. ФотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоЛегендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет: почти без волос, но очень яркая. Редкие фотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Мечтала о двоих детях до 40 лет: alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
24
Мечтала о двоих детях до 40 лет: alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть
alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и о том, почему сейчас не может забеременеть. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэпер alyona alyona, которая недавно перенесла бариатрическую операцию по уменьшению объема желудка, рассказала, как хирургическое вмешательство повлияло на ее планы стать мамой. По рекомендации врачей, 35-летней артистке стоит отложить беременность как минимум на год, а лучше – на два, чтобы организм успел восстановиться и адаптироваться к изменениям.

Ранее исполнительница признавалась, что мечтает о детях. Теперь ей приходится корректировать свои планы с учетом состояния здоровья и рекомендаций специалистов. Об этом рэпер рассказала в InstaStories, отвечая на вопросы подписчиков о планировании беременности.

При этом alyona alyona не отказывается от желания родить двоих детей до 40 лет и даже пошутила, что была бы не против сразу стать мамой двойни.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
16,0 т.
Тяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именем
16,0 т.
Тяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именем
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
10,5 т.
"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом
10,5 т.
"Любовница" Путина Кабаева изменилась до неузнаваемости и сильно похудела: фото крупным планом
Анастасия КакунАнастасия Какун
8,1 т.
Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских
8,1 т.
Одна деталь при знакомстве: как Ирина Горовая с первого взгляда разгадала будущие измены Потапа с Каменских

"Сказали, что первый год категорически нельзя вообще. Как минимум из-за потери минералов, из-за того, как будет усваиваться пища, из-за того, что будут заживать раны и с телом будут происходить большие трансформации. Но, на самом деле, подчеркнули, что лучше было бы не беременеть два года, немного дать организму прийти в себя и в течение второго года проследить, как будут усваиваться питательные вещества, чтобы не было очень больших дефицитов", – объяснила артистка.

По словам alyona alyona, она хотела бы родить двоих детей до 40-летия, однако понимает, что после операции придется учитывать рекомендации врачей. Несмотря на это, рэпер с юмором отнеслась к возможным изменениям в своих планах и предположила, что может сразу забеременеть двойней.

"Я, конечно, хотела родить двоих детей до 40 лет. Посмотрим, как сложится жизнь, может, мне Бог и муж сразу подарят двойню", – поделилась исполнительница.

Мечтала о двоих детях до 40 лет: alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть

По словам alyona alyona, она хотела бы родить двоих детей до 40-летия. Источник: instagram.com/alyona.alyona.official

О самом бариатрическом вмешательстве рэпер рассказывала ранее. Долгое время она пыталась похудеть разными способами, в частности с помощью спорта и других методов, но в итоге решилась на хирургическое вмешательство.

Окончательно принять такое решение артистке помог опыт подруги, которая после аналогичной операции похудела со 140 до 70 килограммов и на протяжении многих лет удерживает этот вес. Наблюдая за ее результатами, alyona alyona смогла взвесить преимущества и риски процедуры.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Варьятив" Владимир Жогло, который весил 164 кг, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка.

Похожие темы
похудениебеременностьдетизвездыALYONA ALYONAALYONA ALYONA
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!