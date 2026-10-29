Мечтала о двоих детях до 40 лет: alyona alyona рассказала о последствиях уменьшения желудка и почему сейчас не может забеременеть

Украинская рэпер alyona alyona, которая недавно перенесла бариатрическую операцию по уменьшению объема желудка, рассказала, как хирургическое вмешательство повлияло на ее планы стать мамой. По рекомендации врачей, 35-летней артистке стоит отложить беременность как минимум на год, а лучше – на два, чтобы организм успел восстановиться и адаптироваться к изменениям.

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Ранее исполнительница признавалась, что мечтает о детях. Теперь ей приходится корректировать свои планы с учетом состояния здоровья и рекомендаций специалистов. Об этом рэпер рассказала в InstaStories, отвечая на вопросы подписчиков о планировании беременности.

При этом alyona alyona не отказывается от желания родить двоих детей до 40 лет и даже пошутила, что была бы не против сразу стать мамой двойни.

"Сказали, что первый год категорически нельзя вообще. Как минимум из-за потери минералов, из-за того, как будет усваиваться пища, из-за того, что будут заживать раны и с телом будут происходить большие трансформации. Но, на самом деле, подчеркнули, что лучше было бы не беременеть два года, немного дать организму прийти в себя и в течение второго года проследить, как будут усваиваться питательные вещества, чтобы не было очень больших дефицитов", – объяснила артистка.

По словам alyona alyona, она хотела бы родить двоих детей до 40-летия, однако понимает, что после операции придется учитывать рекомендации врачей. Несмотря на это, рэпер с юмором отнеслась к возможным изменениям в своих планах и предположила, что может сразу забеременеть двойней.

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"Я, конечно, хотела родить двоих детей до 40 лет. Посмотрим, как сложится жизнь, может, мне Бог и муж сразу подарят двойню", – поделилась исполнительница.

О самом бариатрическом вмешательстве рэпер рассказывала ранее. Долгое время она пыталась похудеть разными способами, в частности с помощью спорта и других методов, но в итоге решилась на хирургическое вмешательство.

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Окончательно принять такое решение артистке помог опыт подруги, которая после аналогичной операции похудела со 140 до 70 килограммов и на протяжении многих лет удерживает этот вес. Наблюдая за ее результатами, alyona alyona смогла взвесить преимущества и риски процедуры.

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