Мечта подростка из 2000-х сбылась: звезда культового сериала ''Мятежный дух'' познакомилась с киевлянкой и раскрыла, что ее связывает с Украиной

Киевлянка Инна, которая в подростковом возрасте не пропускала ни одной серии популярного аргентинского сериала "Мятежный дух", спустя годы встретила его главную звезду Луизану Лопилато уже в Канаде. Оказалось, что их дети учатся в одном классе, а сама актриса хорошо знает об Украине и имеет украинских друзей.

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Историей неожиданного знакомства украинка поделилась в Threads, опубликовав совместное фото с Лопилато. По ее словам, она около месяца не решалась подойти к актрисе, хотя еще раньше видела ее на родительском собрании в школе.

В конце концов женщина остановила Луизану и решила рассказать, что она украинка и в юности смотрела "Мятежный дух". Киевлянка даже не успела договорить, как актриса сразу улыбнулась собеседнице и вспомнила свою роль в сериале.

"Я сказала ей, что я украинка и что, когда я была подростком, в нашей стране по телевизору показывали популярный аргентинский сериал. Я даже не успела договорить, как на ее лице появилась улыбка, и она сразу ответила: "Да, это была я", – рассказала украинка.

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Она призналась Лопилато, что для нее эта встреча стала невероятной, ведь когда-то она просто смотрела сериал по телевизору, а теперь познакомилась с его главной героиней лично.

Во время беседы Луисана отметила, что знает Украину и имеет немало друзей-украинцев. По ее словам, некоторые из них даже рассказывали, что выучили испанский именно благодаря "Мятежному духу".

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Еще примерно за месяц до этой встречи Инна поделилась в Threads, что, забирая детей из школы после первого учебного дня, она услышала от дочери, что в их класс пришел новый мальчик, отец которого – известный певец в Канаде.

Женщина решила выяснить, кто же это, и начала искать информацию в интернете. Однако самый большой шок ждал ее после того, как она посмотрела, кто является женой этого мужчины.

"Оказывается, мама этого мальчика – известная канадско-аргентинская актриса. И она была главной героиней молодежного сериала в 2000-х, который я обожала смотреть, как и все девушки моего возраста в те времена", – рассказала украинка.

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Что известно о Луизане Лопилато

Луисана Лопилато – аргентинская актриса, певица и модель, которая приобрела популярность еще в детстве. Она начала сниматься в телевизионных проектах в юном возрасте, а настоящий прорыв в ее карьере произошел в 2002 году, когда она получила роль Мии Колуччи в сериале "Буйный путь" (Rebelde Way).

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Именно Миа стала одним из самых известных образов Лопилато. Ее героиня – богатая, популярная и яркая ученица элитной школы, вокруг которой разворачивается значительная часть сюжета. Вместе с персонажами Мариццы, Пабло и Мануэля она входит в главную четверку сериала.

"Мятежный дух" создала аргентинский продюсер Крис Морена. Первая серия вышла в 2002 году, а сериал транслировался во многих странах мира. В Украине он стал особенно популярным среди подростков и молодежи в начале 2000-х.

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После завершения "Мятежного духа" Лопилато продолжила актерскую карьеру. Она снималась в аргентинских сериалах и фильмах, а впоследствии начала работать и в международных проектах.

В 2011 году актриса вышла замуж за канадского певца Майкла Бубле. После переезда в Канаду она продолжила работать в кино и на телевидении. Супруги воспитывают четверых детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что другая украинка Валентина рассказала, что обычный поход в магазин в США обернулся для нее встречей с актером Яном Зирингом, наиболее известного зрителям по роли Стива Сандерса в сериале "Район Беверли-Хиллз".