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"Можно умереть прямо сейчас": актер Владимир Гладкий вспомнил первую реакцию на неизлечимый диагноз, о котором не догадывался 10 лет

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
309
"Можно умереть прямо сейчас": актер Владимир Гладкий вспомнил первую реакцию на неизлечимый диагноз, о котором не догадывался 10 лет
Владимир Гладкий вспомнил первую реакцию на неизлечимый диагноз, о котором не догадывался 10 лет. Источник: facebook.com/vo.gl.98

Украинский актер Володимир Гладкий уже около 10 лет живет с болезнью Бехтерева – неизлечимым аутоиммунным заболеванием, поражающим позвоночник и суставы. Долгое время артист не догадывался об истинной причине боли в спине и периодических защемлений седалищного нерва, а когда наконец услышал диагноз, очень испугался возможных последствий.

Об этом Гладкий рассказал в интервью Wave. Актер признался, что первые симптомы появились еще примерно десять лет назад, однако тогда он не связывал их с серьезным заболеванием.

В 2015 году его состояние ухудшилось настолько, что он не мог самостоятельно встать с кровати. Тогда проблему удалось временно преодолеть, поэтому артист не подозревал, что это были первые проявления болезни.

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"Я просто понял, что для меня, когда я узнал об этой болезни, это был удар. Еще начитаешься в Google, что там пишут, и такой: "О Боже, так ведь можно умереть прямо сейчас". Но я рассказал об этом, потому что болезнь на самом деле очень распространенная. И многие люди думают, что это просто спина болит или что-то еще", – поделился актер.

Самое сильное обострение произошло после завершения работы над вторым сезоном проекта "АТП Перевозчики". По словам Гладкого, боль стала настолько сильной, что он едва передвигался, а чтобы встать с кровати, ему приходилось делать это в четыре этапа. Позже к проблемам со спиной добавились отеки голеностопного сустава и колена. Сначала актер предполагал, что мог травмировать ногу, однако рентген не выявил перелома.

''Можно умереть прямо сейчас'': актер Владимир Гладкий вспомнил первую реакцию на неизлечимый диагноз, о котором не догадывался 10 лет

Самое сильное обострение произошло после завершения работы над вторым сезоном проекта "АТП Перевозчики". Источник: facebook.com/vo.gl.98

В конце концов, после дополнительных обследований и анализов врачи установили причину ухудшения самочувствия. Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит, – хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные ткани. В частности, воспаление поражает суставы позвоночника, а без надлежащего лечения может привести к их сращению и значительному ограничению подвижности.

Сейчас Гладкий постоянно принимает лекарства и занимается спортом, чтобы контролировать течение заболевания. Также в его лечении есть дорогие инъекции, которые нужно делать дважды в месяц. Полностью вылечить болезнь невозможно, однако с помощью терапии можно добиться ремиссии и продолжать жить активной жизнью.

"Я так же занимаюсь спортом. Просто теперь на постоянной основе принимаю таблетки и уколы. Но они довольно дорогие, и ты можешь колоть их два раза в месяц и, в принципе, жить своей жизнью. Болезнь неизлечима, но ее можно ввести в ремиссию. То есть в какой-то момент она остановилась, и ты просто все время занимаешься спортом", – объяснил артист.

''Можно умереть прямо сейчас'': актер Владимир Гладкий вспомнил первую реакцию на неизлечимый диагноз, о котором не догадывался 10 лет

Сейчас Гладкий постоянно принимает лекарства и занимается спортом. Источник: facebook.com/vo.gl.98

В то же время актер признался, что некоторые привычные занятия ему пришлось ограничить. В частности, он больше не может играть в футбол, который раньше очень любил. Также после длительного сидения или многочасовых поездок у него усиливается дискомфорт в спине, а по утрам тело часто ощущается скованным, как после интенсивной тренировки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Гладкий рассказывал о жене-воспитательнице детского сада.

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