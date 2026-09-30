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"Моим настоящим кумиром была Ани Лорак". Актриса "Квартала" рассказала о "ране", которую нанесла ей певица-предательница, и что их связывало

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
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"Моим настоящим кумиром была Ани Лорак". Актриса "Квартала" рассказала о "ране", которую нанесла ей певица-предательница, и что их связывало
Марта Адамчук рассказала, что в детстве Ани Лорак была ее кумиром

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук рассказала, что в детстве была большой поклонницей творчества Ани Лорак, которая сейчас замалчивает геноцид родного народа и развлекает россиян за кровавые рубли. У артистки даже была дома коллекция обложек с участием предательницы, поэтому для нее стало болезненным ударом увидеть, что ее скандальная коллега по цеху встала на сторону РФ в войне.

"Рану" Адамчук от деятельностью Лорак только усугубляет тот факт, что за становлением их певческих карьер стоит один человек. Об этом актриса "Квартала" рассказала в интервью для Blik.ua.

''Моим настоящим кумиром была Ани Лорак''. Актриса ''Квартала'' рассказала о ''ране'', которую нанесла ей певица-предательница, и что их связывало

Марта Адамчук поділилася, що рішення Лорак стати на сторону РФ у війні її ранило

Источник: instagram.com/marta_adamchuk

"Моим настоящим кумиром была все-таки Ани Лорак. В детстве я собирала все обложки с ней, учила ее песни. И когда произошла эта история, что она в этой войне встала на сторону врага, меня это лично ранило, потому что она была для меня примером", – поделилась артистка.

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Хотя сейчас Ани Лорак делает все для того, чтобы обеспечить себе "место под солнцем" в российском шоу-бизнесе, она училась вокалу в Украине у Марии Когос. Эта же преподавательница ставила вокал Марте Адамчук.

"Мария Ароновна Когос в свое время была для меня своего рода божеством, потому что я слышала, как поют ее ученицы, и представить себе не могла, что когда-нибудь она научит и меня. Ведь я из Кельменец, из провинции, а она преподавала в Черновцах, и я думала, что к ней нереально попасть и что это баснословные деньги", – вспомнила звезда "Квартала".

''Моим настоящим кумиром была Ани Лорак''. Актриса ''Квартала'' рассказала о ''ране'', которую нанесла ей певица-предательница, и что их связывало

Зрадниця навчалася вокалу в Україні

Источник: Instagram Ані Лорак

Однако в конце концов судьба "улыбнулась" исполнительнице. Как рассказала Марта Адамчук, она познакомилась с ученицей Когос, когда поехала на драматический конкурс от Черновицкой области в Донецк, и узнала, что преподавательница слышала ее голос и он ей очень понравился. Тогда певица решила не упустить возможность и познакомиться с Марией Когос.

"Для меня это было просто фантастикой – пойти на занятия по вокалу к преподавателю самой Ани Лорак. Но Мария Ароновна оказалась очень отзывчивой, а это так важно для начинающего. Если бы с ее стороны было меньше любви, то, возможно, я бы дальше и не пела, а так я год позанималась и все – моя судьба была решена. Я же после школы собиралась поступать на факультет иностранных языков в Черновцы, а вместо этого связала свою жизнь с музыкой", – рассказала артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что муж Ани Лорак разозлился из-за Путина и случайно проговорился, что связывает предательницу Украины с диктатором.

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