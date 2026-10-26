''Мое дорогое тело...'' alyona alyona после уменьшения желудка написала эмоциональное письмо и показала свою фигуру ''до''

Рэп-исполнительница alyona alyona после бариатрической операции по уменьшению желудка посвятила своему телу эмоциональное письмо. Артистка вспомнила, как с годами менялось ее отношение к собственной внешности, и поблагодарила себя за пройденный путь.

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К публикации в Instagram она добавила фото, на котором позирует в черном белье и длинном плаще, прикрывающем часть тела. В самой публикации она подчеркнула, что продолжает любить свое тело, несмотря на решение изменить его с помощью хирургического вмешательства.

"Мое дорогое тело... Я пишу тебе публичное письмо, чтобы все видели мое искреннее и настоящее отношение к тебе. Я знаю, что ты было дано мне таким еще лет с 16, и мы с тобой прошли через множество разных испытаний: от любви до ненависти, от самолюбования до самонасилия, от принятия до смирения. И я любила, люблю и буду любить тебя любым, потому что ты мое, потому что мне с тобой комфортно, потому что ты гладкое и мягкое, потому что ты всегда оберегало меня от враждебного и непредсказуемого мира", – написала alyona alyona.

По словам исполнительницы, она долгое время пыталась изменить отношение общества к людям с разными типами фигуры. alyona alyona стремилась к тому, чтобы женщины могли чувствовать себя уверенно независимо от своего веса и не должны были постоянно соответствовать чужим ожиданиям относительно внешности.

"Все это время я делала все, чтобы люди приняли тебя и такие же другие тела, увидели красоту и перестали постоянно чего-то от тебя требовать. И ты знаешь, мы – команда. Потому что мы действительно выполнили свою миссию: посмотри, сколько известных людей, блогеров, ведущих, моделей и разных публичных женщин с телом теперь стали заметными в Украине. Они раскрепощенные, уверенные и безгранично вдохновляющие, идут своим крутым путем", – добавила рэп-исполнительница.

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В то же время она пообещала поделиться результатами похудения, когда этот этап завершится, и поблагодарить людей, поддержавших ее решение.

"А у нас с тобой дальше будет другая миссия. И когда она осуществится – мы так же отчитаемся перед всеми и скажем "спасибо" всем, кто доверился нам, вдохновился нами и пошел за нами. А сейчас я благодарю тебя. Для меня ты классное любое. Как и любое другое тело. Так было, есть и будет всегда", – подытожила исполнительница.

Главные истории дня

Напомним, 24 октября alyona alyona сообщила, что перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка. Артистка объяснила, что годами пыталась похудеть разными способами, в частности с помощью спорта, но в итоге решила прибегнуть к хирургическому вмешательству. Среди своих целей она называла вес 80 килограммов.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующий день после операции исполнительница показала места проколов и рассказала о боли, которую испытывает при движении. На тот момент ее рацион ограничивался водой, которую она пила через трубочку.