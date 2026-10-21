Младший сын Шварценеггера изменился до неузнаваемости после похудения на 113 кг: как выглядит 29-летний Кристофер, который раньше жил в тени. Фото

Долгое время младший сын культового актера Арнольда Шварценеггера – Кристофер – вел непубличный образ жизни, однако теперь постепенно начал "выходить" из тени. 29-летний мужчина привлек к себе внимание кардинальными изменениями во внешности, ведь похудел примерно на 113 килограммов и нарастил мышцы, следуя примеру звездного отца.

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Недавно Кристофера Шварценеггера заметили на прогулке в Лос-Анджелесе в компании матери Марии Шрайвер и любимой девушки. На фото, опубликованных изданием Daily Mail, удалось запечатлеть сына "железного Арни" в спортивном образе, который обнажил его подтянутые ноги и рельефные руки.

В целом с начала 2026 года Кристофер Шварценеггер заметно чаще стал появляться на публичных мероприятиях, благодаря чему аудитория смогла увидеть, что он вырос очень похожим на звезду "Терминатора".

Свой путь к "идеальному" телу младший сын кинозвезды начал в 2019 году. Тогда Кристофер Шварценеггер осознал, что лишний вес мешает ему наслаждаться жизнью. Он изменил свой рацион и начал регулярно заниматься спортом, благодаря чему за пять лет сбросил примерно 113 кг.

Что интересно, сам Арнольд Шварценеггер никогда не давил на сына из-за лишнего веса. Актер рассказывал, что лишь старался мягко побуждать сына вести здоровый образ жизни.

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"Я не смог бы подойти к нему и сказать: "У тебя лишний вес". Мы просто постоянно предлагали ему здоровую еду. Мы всегда брали его с собой в спортзал и тому подобное. А потом он решил, что хочет похудеть. И вот он уже это сделал. Это, конечно, фантастика – такая самодисциплина и мотивация. Я всегда чувствовал, что однажды он должен сам это осознать. Так и произошло", – делился звезда "Терминатора".

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Однако, несмотря на впечатляющий результат, Кристофер Шварценеггер не прекращает работу над собой. В прошлом году он откровенно признавался, что пока не чувствует, что достиг желаемой цели в похудении.

Отметим, что Кристофер Шварценеггер родился 27 сентября 1997 года. Он окончил Мичиганский университет по специальности "психология". Долгое время Кристофер Шварценеггер сознательно избегал публичности, а его редкие фото в основном можно было увидеть в соцсетях отца.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Арнольд Шварценеггер появился на публике с возлюбленной на 27 лет моложе.