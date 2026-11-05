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Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
252
Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским
Александр Кварта раскрыл, чем занимается в ВСУ

Артист Александр Кварта раскрыл свои обязанности в Вооруженных силах Украины, куда был мобилизован в 2025 году. По словам исполнителя, который входит в состав Оркестра Почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, он закрывает потребности войск, доставляя из-за границы необходимое снабжение, в частности автомобили.

Артист подчеркнул, что все соответствующие задачи получает от командиров. Об этом звезда шоу "Україна має талант" рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

В последнее время Александр Кварта все чаще сталкивается с критикой из-за хода своей службы, ведь далеко не все понимают, почему он выезжает за границу и продолжает петь. Как отметил артист, его даже сравнивают с Виталием Козловским, с чем он категорически не согласен. Кварта подчеркнул, что в отличие от коллеги по цеху, которого уволили в запас, он является действующим военнослужащим.

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"То, что у вас в голове не укладывается, что солдат ВСУ может петь и быть за границей, – это ваши проблемы. У меня есть свои задачи, свои командиры, которые отправляют меня на эти задания. Эта жабья давка не делает вам чести. Вот только что закрыл из Парижа бус, он уже в Украине и переезжает в мою часть. Из Лондона был привезен Volkswagen Т5. Перед этим на Новый год был Mitsubishi L200", – отметил артист.

Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским

Александр Кварта рассказал о своих обязанностях в ВСУ. Источник: Скриншот

Александр Кварта также подчеркнул, что начал поддерживать украинских защитников еще с 2014 года. Он приезжал к бойцам и поднимал им настроение с помощью песен, а также привозил гуманитарную помощь.

Напомним, что звезда проекта "Україна має талант" объявил о том, что пополнил ряды ВСУ в конце лета 2025 года. Артист вышел на связь в соцсетях в военной форме и заявил: проходит обучение, чтобы затем вместе с побратимами работать ради приближения победы.

Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским

О мобилизации артист сообщил в 2025 году. Источник: Скриншот

Чуть более чем через полгода Александр Кварта оказался в центре бурного обсуждения в сети, ведь выехал за границу. Он дал благотворительные концерты в Великобритании, чем вызвал возмущение у некоторых украинцев, которые вспомнили, что совсем недавно он заявлял, что "почти в окопе". Другие же пользователи встали на защиту певца и акцентировали внимание на его помощи армии.

Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским

Кварта оказывался в центре обсуждений из-за выезда за границу. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известный актер Денис Капустин мобилизовался в ВСУ после исчезновения без вести своего коллеги.

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