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"Мой долг сегодня – идти в парламент": народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,2 т.
"Мой долг сегодня – идти в парламент": народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем
Оксана Билозир заявила, что готова вернуться в политику. Источник: instagram.com/oksana_bilozir

Народная артистка Украины Оксана Билозир, которая в свое время возглавляла Министерство культуры, честно ответила, готова ли вернуться в политику. Исполнительница заявила, что вполне видит себя в роли народного депутата, ведь за ее плечами достаточно большой опыт, который она могла бы направить на благо нашей страны.

Кроме того, Билозир убеждена, что ее узнаваемость за пределами Украины может стать хорошим инструментом для работы в парламенте. О своем политическом будущем она заговорила в интервью для BLIK.ua.

''Мой долг сегодня – идти в парламент'': народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем

Оксана Билозир планирует вернуться в парламент. Источник: instagram.com/oksana_bilozir

"Я планирую, конечно (возвращаться к активной политике. – Ред.). Мне комфортно, я езжу по всему миру, вы можете посмотреть по моим турам. У меня нет проблем, я не сижу в четырех стенах. У меня есть определенный опыт, определенное влияние, определенная узнаваемость. Профессиональный опыт уже наработан. Быть народным депутатом – это тоже специальность, большая профессия, которая должна быть подкреплена большой предварительной работой", – заявила певица.

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Сейчас Оксана Билозир воспринимает возвращение в политику не просто как собственное желание, а как полноценную обязанность. По словам артистки, у нее достаточно знаний, чтобы быть причастной к процессу восстановления Украины.

"Имея такой опыт и хорошо понимая процессы, имея соответствующее образование, конечно, я чувствую – это даже моя прямая обязанность сегодня, идти в парламент и помогать вместе с коллегами, заниматься восстановлением нашего украинского государства", – сказала звезда.

''Мой долг сегодня – идти в парламент'': народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем

Артистка была министром культуры в 2005 году. Источник: facebook.com/oksana.bilozir

Заметим, что Оксана Билозир занимала должность министра культуры и искусств (после реорганизации – министра культуры и туризма) в 2005 году при президентстве Виктора Ющенко. Знаменитость возглавляла ведомство около восьми месяцев, после чего была вынуждена уйти, поскольку на ее жизнь было совершено покушение.

"Меня отравили, я была при смерти. И еще потом три года была на инвалидности. В тот момент я это скрывала, потому что мне нужно было выжить. Я ведь боролась за жизнь, которой меня хотели лишить. А если бы все было в порядке, поверьте, я бы еще долго была министром культуры", – делилась звезда.

Уже в 2025 году, когда временно исполняющей обязанности министра культуры и информационной политики назначили Татьяну Бережную, Билозир дала понять, что, несмотря на инцидент, не была бы против вернуться на прежнюю должность. Однако у артистки возникали сомнения, что к ней обратятся с соответствующим предложением: "Я – не член их команды и близко – ни по духу, ни по мировоззрению. Я украиноцентричная и не исполнила ни одной русскоязычной песни за всю свою творческую жизнь, а я на сцене уже более 45 лет".

''Мой долг сегодня – идти в парламент'': народная артистка Украины сделала заявление о своем политическом будущем

Звезда ранее намекала на готовность вернуться в политику. Источник: instagram.com/oksana_bilozir

Как ранее писал OBOZ.UA, имея опыт политической деятельности, Оксана Билозир прямо заявляла: зарплата парламентариев в 50–70 тысяч гривен недостаточна. Свое мнение артистка аргументировала тем, что депутаты много работают, ездят в командировки и вынуждены решать проблемы граждан. Кроме того, по словам звезды, зарплата политика – это не только его прямой доход, ведь часть средств нужно тратить на помощников, надбавки, поездки и другое.

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