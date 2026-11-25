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Украинка Дарья Харитонова не смогла попасть в финал одного из крупнейших международных конкурсов красоты Miss International 2026. Она не вошла в 20 лучших участниц, поэтому "сошла с дистанции" за шаг до выбора следующей "королевы".

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А вот увидели свои имена в списке полуфиналисток представительницы Замбии, Индонезии, Чехии, Мексики, Американских Виргинских Островов, Нигерии, Великобритании, Мьянмы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Танзании, Молдовы, Индии, Вьетнама, Кении, Кубы, Тайваня, Камбоджи, Филиппин и Венесуэлы. Об этом стало известно со страницы конкурса в Instagram.

Однако, несмотря на такой результат, Дарья Харитонова достойно представила Украину на Miss International 2026, который состоялся в Японии. Она привлекала к себе внимание на каждом этапе конкурса, в частности во время выхода в купальнике. Дефиле украинки сопровождалось аплодисментами, а также пристальными взглядами профессионального жюри.

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Что не менее важно, Дарья Харитонова держала в фокусе культуру нашей страны. На конкурсе национальных костюмов она блистала в образе "Пані Гетьманша", который символизирует мудрость, благородство и силу украинской женщины. Наряд создали с отсылкой к казацкой эпохе, сосредоточившись на традиционной вышивке, бордовых оттенках и массивных кораллах.

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Кроме того, большую часть гардероба Харитоновой на Miss International 2026 составили образы от украинских брендов. Она взяла с собой в Японию наряды от Gepur, Mint и OLYA MAK, которые впечатлили участниц конкурса красоты из разных стран мира.

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Международную площадку Дарья Харитонова использовала и для того, чтобы напомнить миру, с какими страшными вызовами сегодня сталкивается Украина. Она подчеркнула, что большая война забрала слишком много жизней, разрушила мечты и лишила детей возможности в полной мере наслаждаться детством, однако точно не разрушила надежду нашего народа на светлое будущее.

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Напомним, что Дарья Харитонова получила главную корону Miss International Ukraine 2026 в начале ноября, а вместе с ней – шанс представить нашу страну на международном конкурсе. Она профессионально занимается спортивными бальными танцами, имеет титулы чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы среди взрослых. Харитонова также развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анна Никонова прервала 11-летнюю серию неудач Украины на "Мисс Вселенная".